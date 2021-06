Massa, sobre reunión con laboratorios por vacunas contra coronavirus: “El objetivo es tener la máxima información”

Sergio Massa durante el encuentro con laboratorios. Foto: NA.

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, dijo este martes que la idea aglutinante del encuentro con los laboratorios productores de vacunas contra Covid-19 es “tener la máxima información en un tema que es de gran sensibilidad para la sociedad”. Dijo también que se conformará un observatorio en el Congreso.

De este modo se refirió Massa a la reunión con los representantes de los Laboratorios Pfizer, Nicolás Vaquer y Miguel del Pino, y del Laboratorio Richmond Marcelo Figueiras.

La audiencia -conducida por los titulares de las comisiones de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin (Frente de Todos), y de Legislación General, Cecilia Moreau (Frente de Todos)- se convocó en el Salón Delia Parodi del Palacio Legislativo, a puertas cerradas, pero de carácter público, ya que es transmitida por Diputados TV.

La decisión de convocar a los representantes de los laboratorios fue resuelta el miércoles pasado por el presidente del cuerpo, Sergio Massa, que contó para ello con el respaldo de la mayoría de los bloques legislativos.

Una motivación para armar la reunión pasó ver con las constantes críticas opositoras, principalmente de Juntos por el Cambio, en relación a los contratos, la cantidad de vacunas y los cupos contemplados en fondos internacionales.

Massa durante la reunión en el Congreso. Canal 26.