Mataron a balazos a un imán frente a una mezquita en Nueva Jersey

Un imán musulmán recibió este miércoles un disparo frente a una mezquita de un estado vecino de Nueva York y murió algunas horas después, en un ataque cuyas causas aún se desconocían.

La Policía de la ciudad de Newark, en el estado de Nueva Jersey, en el este del país, divulgó el incidente en el que el líder religioso, que dirigía las oraciones en una mezquita, fue herido, aunque no dio a conocer los motivos.

Fritz Frage, el director de Seguridad Pública de Newark, confirmó que «la policía respondió a una llamada de un hombre baleado» en la mañana del miércoles, consignó la agencia de noticias AFP.

Frage señaló que la víctima fue trasladada a un hospital local y «al parecer se encuentra en condición crítica».

Imágenes difundidas por la filial del Consejo de Relaciones Islámicas-Estadounidenses (CAIR) en Nueva Jersey mostraban vehículos policiales desplegados frente a la mezquita Masjid Muhammad-Newark, un complejo amarillo y verde de dos pisos.

Horas después, una fuente policial confirmó a la televisora CNN que Hassan Sharif había muerto.

Imam Hassan Sharif of Masjid Muhammad-Newark in the U.S. state of New Jersey was critically injured and later died after being shot outside the mosque during the morning Fajr prayer. Sharif reportedly sustained gunshot wounds to the abdomen and right arm.

The motive behind the… pic.twitter.com/oIBrVS9jO0

— CGTN (@CGTNOfficial) January 3, 2024