Mataron a un soldado de la fuerza de paz de las Naciones Unidas en Líbano

Un casco azul de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) murió y otros tres resultaron heridos, todos irlandeses, cuando el convoy de vehículos que los transportaba fue tiroteado mientras se dirigía hacia Beirut, informaron autoridades.

Según informaron, la víctima fatal es Seán Rooney, un soldado raso de 23 años, oriundo de Newtowncunningham, una localidad situada en el condado de Donegal de la provincia de Úlster. Otro soldado, Shane Kearney, de 22 años, fue seriamente herido en el ataque y permanece hospitalizado.

Las víctimas integran las fuerzas de paz que vigilan el sur del Líbano, cerca de la frontera con Israel, según un comunicado del ministro de Relaciones Exteriores y Defensa de Irlanda, Simon Coveney, quien calificó el hecho como una «grave incidente» sin dar más detalles.

La FPNUL, en tanto, indicó en un comunicado «que un casco azul murió y otros tres fueron heridos en horas de la noche en un incidente cerca de la aldea de Al Aqbiya, justo en el exterior de la zona de operaciones de la FPNUL«.

La misión agregó que se abrió «una investigación para determinar exactamente lo sucedido», informó la agencia de noticias AFP.

Private Seán Rooney will always be remembered and honoured by the @defenceforces and #Ireland for his service, professionalism & sacrifice as a peacekeeper serving his country and #UN.

Our deepest condolences to his family, friends and colleagues.

May he rest in peace. https://t.co/rpIpQRvj32

— Simon Coveney (@simoncoveney) December 15, 2022