MATE MEDIANTE | 7 miradas

El escritor peruano Mario Vargas Llosa no toma mate pero eso sí, sigue atentamente el ocurrir en las márgenes del Plata. “¿Por qué no se ha publicitado más como Uruguay ha luchado contra el coronavirus? Es verdad que se trata de un pequeño país, de apenas tres millones y medio de habitantes, aplastado por vecinos tan enormes como Brasil y la Argentina…” Vargas Llosa elogia a su presidente Lacalle Pou y a su vicepresidenta por apelar a la responsabilidad de los ciudadanos para salir a la calle o seguir trabajando. Lo cierto es que Uruguay se ha lucido con los resultados al igual que Nueva Zelanda, ya libre del mal.

Unos 80.000 estudiantes uruguayos de más de 600 centros públicos de educación primarios y secundarios quedaron habilitados para volver a las clases presenciales que se habían interrumpido el 13 de marzo por la declaración de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. Uruguay se convirtió así en el primer país de América Latina en retomar el año electivo mientras reporta una centena de infectados activos en todo su territorio. El regreso a las aulas es paulatino y voluntario: en 15 días comenzara otro grupo de 230.000 estudiantes y los 390.000 restantes se presentaran a fin de mes. Los colegios privados también quedaron habilitados para comenzar de acuerdo con su propio cronograma.

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) difundió un protocolo de prevención sanitario que establece ingresos con horarios escalonados, ventilación, lavado de manos, utilización de alcohol en gel y desinfección de los materiales y aparatos de uso común.

El tapabocas es obligatorio para los estudiantes de enseñanza media y voluntario para los escolares y preescolares. Durante la práctica de deportes y recreos se buscará mantener la distancia física.

“-En general me levanto temprano, me informo a través de los medios y mate mediante vengo al Parlamento. Con el Presidente nos encontramos una vez por semana y tenemos un contacto cotidiano…así nos lo dijimos en la campaña electoral. Toda la planificación que teníamos cuando llegamos sobre cómo cambiar la imagen institucional del Parlamento, abrirnos a las redes sociales y acciones cronometradas a los pocos días cambió. Tengo la imagen de tener sólo 4 personas en este edificio gigante y me repetía a mí misma sobre como el Parlamento en estos momentos difíciles tenía que funcionar y salir a dar respuestas legislativas que el gobierno precisaba como la creación del fondo COVID-19 y al mismo tiempo cuidar la salud de los funcionarios. Todo lo que era una estrategia armada de trabajo tal cual la imaginamos, se vio suplantada por la pandemia.”

-Beatriz Argimón es primera mujer en asumir la vicepresidencia del Uruguay. “Para nosotros la libertad del individuo es muy importante, el presidente nunca quiso tomar una medida que no tuviera en cuenta ese aspecto fundamental de nuestra filosofía de vida. Nos sentimos muy cómodos con un mensaje que nos comprometía a quedarnos en casa porque sabíamos que la libertad tiene como límite el cuidado del resto de la sociedad. Fue un riesgo, todas las decisiones en estos tiempos son así pero la sociedad entendió que quedarse en caso era urgente. La gente lo asumió y dio su apoyo con un altísimo nivel de adhesión a las medidas.”

Dos semanas antes del temible brote del coronavirus asumió la vicepresidenta. Estaba convencida que su responsabilidad mayor -más allá de las funciones- era abrir espacios a jóvenes mujeres y modernizar la política al siglo XXI. Tuvo que hacerle frente a la peste con un saldo de 19 muertes. Si sostuvo su defensa de los derechos de las mujeres y acercando al sector femenino a la política uruguaya.

“Este es un Parlamento que tiene como base el diálogo y la negociación más que nunca. La necesidad de instalar el debate es mi prioridad. Es un proceso de adaptación a nuevos roles. Si hay algo que tenemos claro con el Presidente es que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. La oposición tiene una mirada distinta; hay que debatir para estar a la altura de las circunstancias.”

“Además las enfermedades respiratorias tienen su pico en junio y evidentemente va a pasar agregado al coronavirus y las medidas teniendo en cuenta las advertencias. El Presidente tomó la decisión de tener un grupo de especialistas que son los que respaldan las decisiones políticas. Yo creo que la gente sigue teniendo cuidado pero sabe que de a poco puede empezar a integrarse a la vida “normal”.”

“-En nuestras charlas con el Presidente siempre consideramos las respuestas sociales que debíamos fortalecer… y también el estado anímico de la sociedad por lo que implica el encierro. Por eso armamos las líneas de llamadas. Bajaron en un 80 por ciento las denuncias de violencia de género pero aumentaron en la misma proporción las llamadas de contención. Seguimos muy de cerca aquellos hogares con abuso con niños. Aprendimos de otros países y por eso tomamos decisiones importantes desde el primer momento.”

“-El turismo es una de las actividades que obviamente queremos fomentar. Ya hay grupos que se están ocupando de preparar la salida pero de las planificaciones siempre están sujetas al día, no nos podemos adelantar tanto.”

“-Los países que conforman el Mercosur tienen claro de su importancia. Frente a estos cambios que han habido hay que reconsiderar algunos aspectos de cara al nuevo contexto internacional. No significa dejar el Mercosur, al contrario, queremos reposicionarlo. El auténtico desafío es pensar el Mercosur del siglo veintiuno con esta nueva realidad tan cambiante que llama a los países a repensarse.”

“-Desde los 17 años comenzó a militar, fue diputada y estuvo a la cabeza del Partido Nacional. Está haciendo historia porque es la primera mujer electa vicepresidenta del país. ¿Cómo se siente siendo la primera mujer vicepresidenta del país?”

“A mí me ha tocado ir asumiendo algunos desafíos que tienen que ver con cargos por primera vez, fui la primera en presidir un partido de 183 años y ahora la primera mujer electa como vicepresidenta. Siento que ser la primera tiene una carga adicional porque sos más observada y en el camino hasta acá sentí el hecho de ser mujer, por eso me gusta la idea de abrir espacios para las mujeres. Siento que va conmigo, es responsabilidad.”