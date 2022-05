Matías Almeyda es el nuevo entrenador de AEK Atenas de Grecia

«Inicié mi carrera como entrenador en River Plate. Viví 10 años en Europa, donde jugué en grandes clubes, pero la gente siempre va a hablar y mucha gente comete un error en juzgar sin haber visto. Les pido que me vean trabajar y después me juzguen», dijo Almeyda en un video difundido por el club.

«El problema es cuando hablan los exjugadores y algunos entrenadores. Creo en la honestidad y la palabra. Lo hago con amor, pasión y sin interés. A partir del primer entrenamiento, este equipo será el mejor del mundo. No voy a mirar otros equipos. Vengo a trabajar y que me vaya bien. Si me va mal, me echarán, y si me va bien, levantarán trofeos», aseguró el «Pelado» sobre algunos cuestionamientos con respecto a su llegada.

Almeyda comenzó como entrenador en River luego del histórico descenso en junio de 2011. Lo devolvió a la primera división, pero se marchó a los pocos meses. Su carrera continuó en Banfield (2013-2015) y luego recaló en el fútbol mexicano para conducir a Guadalajara (2015-2018).

El ex volante del seleccionado argentino también dirigió a San José Earthquakes de la MLS de los Estados Unidos (2018-2022).