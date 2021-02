Mauricio Macri aclaró en sus redes sociales que no recibió la vacuna contra el coronavirus

“Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus”, expresó Macri a través de su cuenta de Twitter.

El ex mandatario afirmó que tampoco lo hará “hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido“.

Mauricio Macri se refirió también a la polémica que derivó en la salida de Ginés González García del Ministerio de Salud: “Repudio que se haya facilitado la vacunación para amigos y partidarios“.