Mauricio Macri en la FIFA: el sueldo mensual sería de 70 mil dólares

Mauricio Macri junto al titular de la FIFA, Gianni Infantino, NA

Este martes, el ex presidente Mauricio Macri fue designado como titular de la Fundación FIFA para presidir la organización creada en 2018.

Tras conocerse el anuncio, dirigentes del fútbol, la Superliga, y la AFA, salieron con dureza a criticarlo.

Los presidentes de San Lorenzo, Boca y River, y la AFA y la Superliga, cuestionaron duramente la designación del exmandatario.

Noticias relacionadas

Ahora, el escádalo se acentúa cada vez más ya que el sueldo mensual del ex presidente sería de 70 mil dólares. Así lo anticipó José Manuel Fernández en Canal 26.

Your browser does not support the video element.

“Me parece lamentable que una persona que sin ningún pudor y siendo PRESIDENTE, manifestó que venía diciéndole a sus colaboradores que los mercados no nos iban a dar más plata y que nos íbamos a la ‘mierda’, hoy sea distinguido en FIFA. Triste noticia para los que amamos el fútbol”, escribió en Twitter el presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli tras conocer la noticia de la designación.

A continuación salió la cuenta oficial de la Superliga: “La #SAF, como integrante del fútbol argentino, ve con preocupación la reciente designación de Mauricio Macri como Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA, cuyo objetivo es contribuir a la promoción de un cambio social positivo”.

A su turno, opinó el presidente de Boca, Jorge Amor Ameal: “Los dirigentes políticos se tienen que dedicar a la política y los dirigentes de deportivos a los clubes como hacemos nosotros. No se pueden mezclar las cosas y me parece que la FIFA no es un premio consuelo”.

No se quedó atrás la AFA en rechazar el nombramiento: “La Asociación del Fútbol Argentino, con sorpresa ha tomado conocimiento de la designación del Ing. Mauricio Macri, como Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA. Esta información que ha adquirido dominio público en las últimas horas, y teniendo en cuenta nuestro carácter de miembro de la FIFA y la trascendencia de la designación referida, nos impone manifestarnos que la misma es ajena a la voluntad de esta Asociación del Fútbol Argentino, asumiendo por tal razón nuestro deber de juzgar como inapropiada su designación”.