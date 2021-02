“Mauricio Macri es la mejor opción para el futuro de la Argentina” – NCN

En NCN te mostramos una nueva sección donde elegimos las noticias más relevantes del 2010 en adelante, aquellas que generaron mayores repercusiones entre legisladores y/o en la población. Podrás también ver las miradas de aquellos que hoy, quizá, piensan distinto.

———————————————————————————————————————

Mientras el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la ciudad de Buenos Aires habilitó la recolección de firmas para revocar el mandato del jefe de gobierno, Mauricio Macri, y de la vicejefa, María Eugenia Vidal, prevista en la constitución local, Iván Petrella reivindicó el proyecto presidencial de su jefe político.

Además, el legislador porteño del macrismo, filósofo y especialista en religión, analizó su acercamiento político y futuros aportes en su carrera profesional.

Tiene 43 años, ex profesor de tenis con elevados títulos académicos: Licenciado en Relaciones Internacionales con un posgrado en Teología en Harvard, es autor de los libros The future of liberation theology y Latin American Liberation theology (ah, y dejó sus cátedras en Miami donde fue profesor asociado en el Departamento de Estudios Religiosos para meterse en la política local). Además, da clases de religiones comparadas en la carrera de Humanidades de la Universidad de San Andrés, religión y violencia en la carrera de relaciones internacionales de la Di Tella. Trabaja también como director académico de la Fundación Pensar donde asesoran a los diputados del bloque partidario, producen documentos sobre los grandes temas nacionales y trabajan en un futuro plan de gobierno si Mauricio Macri llega a la presidencia en 2015.

¿Crees que influyó tu condición de Profesor universitario en el interés para que seas legislador?

Mi vida académica surge de la filosofía y teología latinoamericana: la opción preferencial por los pobres. Desde la academia, lo trabajé de manera teórica en mis clases y libros. Mi paso a la política como legislador es encarnar esa idea, en lo que humildemente pueda, a la práctica y vida directa de la gente. Creo además, o espero, que mi experiencia como profesor en filosofía y religiones me da una perspectiva fresca. Encaro la política como vocación de servicio, como alguien que quiere haya más igualdad de oportunidades y que Argentina se convierta en uno de los mejores lugares del mundo para vivir.

¿Y por qué aceptaste ser diputado?

Cuando Mauricio me ofreció encabezar la lista me tomó por sorpresa. Como Director Académico de la Fundación Pensar estaba más alejado de la cotidianeidad de la política. Pero cuando se presentó servir de manera más directa a los ciudadanos de CABA y desde ahí al país sentí que era un honor y gran responsabilidad que no dejé pasar.

¿Cuál es el punto de encuentro entre filosofía y política?

El poeta Auden decía que la tarea del arte es hacer del auto-engaño algo más difícil. Me gusta esa idea para la filosofía (ver al mundo correctamente). Y si lo ves así rápidamente sabés que hay cosas que no están bien y tienen que cambiar. Ese es el paso de la filosofía a la política. Como decía Marx: “los filósofos solo interpretan al mundo; el punto es cambiarlo”. Para mí, entonces, la filosofía y política no se separan porque es ver correctamente la realidad y búsqueda de cambio. Por eso, dejé mi cátedra en Miami y vine al PRO que es la mejor opción de cambio en nuestro país.

¿Qué opinión te merece que algunos políticos donen parte de su sueldo?, ¿es cierto que tu cátedra universitaria en Miami se pagaba en dólares?, ¿cuánto resignaste para ser legislador?

No quiero hablar de cuánto resigné pero es cierto que hoy mi sueldo es menor al que tenía. Y después de la devaluación mucho más. Pero estoy en política para ayudar al prójimo y contribuir a generar un cambio. Quise ser parte de un grupo que demuestra que es posible hacer las cosas de otra manera: no estamos condenados a repetir errores, se puede hacer política desde el ejemplo y honestidad. No volví para hacer plata, volví porque es mi país donde quiero vivir y aportar mi granito de arena.

Te juntaste el año pasado con Jorge Taiana y Gustavo Vera para iniciar el diálogo…¿crees que se hará en el año legislativo?, ¿qué te dejó esa experiencia?

Es sorprendente que llamara tanto la atención que nos juntáramos. Debería ser normal. Los tres tenemos la responsabilidad de trabajar juntos aceptando nuestras diferencias. Para construir acuerdos el diálogo es necesario. Estoy siempre dispuesto a hablar con diputados de cualquier signo político.

Como legislador, ¿qué pensas de la gestión del FPV (tanto en Legislatura como en Nación)?

Es un momento muy difícil a nivel nacional. Muchas de las contradicciones y mal manejos de los últimos años están en una etapa donde si no se hace algo traerá consecuencias graves. El gobierno no genera confianza, enfrenta gravísimas sospechas de corrupción y aunque parece reconocer su estado crítico, las soluciones no convencen. Lamentablemente el populismo es así, incapaz de planear a largo plazo. En la Legislatura, como dije, espero que este año tanto el kirchnerismo como otros espacios de la oposición den un diálogo sincero para encontrar posiciones comunes.

¿Cómo evalúas el momento actual de la educación porteña? ¿Qué rol juegan los docentes?

En los últimos años se hizo mucho por la educación pública en la ciudad porque es fundamental garantizar mayor igualdad de oportunidades. En 2007, había más de 300 escuelas en estado de emergencia edilicia. Se hizo la inversión más importante en 30 años y recuperamos escuelas. Se puso una mayor atención al sur postergado y la mayoría de las refacciones y escuelas nuevas se hicieron ahí. Hoy todos los alumnos de la ciudad aprenden inglés desde primer grado, marcando un rumbo a seguir: comprometerse con las necesidades de un mundo cada vez más conectado.

El rol de los docentes es fundamental. Desde el inicio de nuestra gestión hasta hoy, cuadriplicamos su salario porque ellos todos los días acompañan, cuidan y enseñan. Forman a nuestras próximas generaciones y tienen una responsabilidad enorme. Por eso, hay que asegurarse de que tengan la mejor capacitación posible.

Igualmente, hace falta profundizar el debate sobre la educación argentina centrado en la discusión de paritarias e infraestructura. La devaluación e inflación dificultan las discusiones salariales y mientras el gobierno apura negociaciones, los docentes no quieren perder poder adquisitivo. Sufrimos las consecuencias de desarrollarrnos a largo plazo. Lo que más sorprende es el nivel de improvisación, falta de confianza que genera el gobierno y equipo económico. Van y vienen sobre una misma medida. Es lamentable el nivel de intolerancia y autoritarismo del oficialismo. El gobierno está más preocupado en inventar culpables que en reconocer errores y aportar soluciones. Durante años no dio importancia a bajar la inflación y es un problema muy complicado. Además, no demuestran interés en el eje de la calidad educativa, como cuando critican los exámenes internacionales que demuestran nuestro mal desempeño, en vez de usar esos resultados como plataforma para aprender y mejorar. Tenemos que discutir la calidad educativa: qué aprenden nuestros chicos y cómo se posicionan a nivel internacional.

¿Qué opinas de la situación actual de los hospitales públicos y del sistema de salud en general en la Ciudad?

En materia de inversiones, en hospitales en particular pero en el sistema de salud en general se hizo mucho. Son obras que quedan en el tiempo porque cambian las condiciones de vida de muchísima gente. El Hospital de Lugano, por ejemplo, donde se terminó la primera etapa de la construcción del Centro de Asistencia de Alta Resolución Cecilia Grierson. ¡Una obra prometida hace más de 20 años! 180 mil personas de Lugano, Soldati y Villa Riachuelo tienen mejor acceso a la salud. Son este tipo de reformas las que la gente agradece porque las afecta directamente.

Se habla que el macrismo vive un momento “difícil”, ¿cuál es tu evaluación? ¿Qué consideras que hay que cambiar? ¿Cuáles son las falencias?

Es un momento muy interesante. La gestión en la ciudad es reconocida no solo en Capital sino en todo el interior, como así también la figura de Mauricio. Ven que es posible una manera de gobernar distinta a la política tradicional con formación de equipos, sin mesianismo, humildad y transparencia. El desafío es convencer a todos que es una utopía. Si hicimos en Buenos Aires con un gobierno nacional jugándonos en contra permanente también lo haremos en todo el país.

¿Desde qué lugar te ves trabajando para proyectar la figura de Macri?

Como legislador defenderé la gestión en la ciudad y acercaré ideas que fortalezcan el trabajo que se lleva adelante. Por otro lado, se que Mauricio Macri es la mejor opción para el futuro de la Argentina. Hay una dirigencia que gobernó 30 años el país con un resultado a la vista. ¿Por qué no probamos con algo distinto si lo conocido no funcionó? Mauricio no solo demostró que no hace falta ser peronista para gobernar sino que también se puede gobernar sin creer que se encarna a la patria o el pueblo, con humildad, dialogando y generando consensos. Con eso, pase lo que pase en las próximas elecciones su figura y estilo, el estilo del Pro, ya hicieron un aporte enorme a nuestra cultura democrática. Acercaré estas ideas y ese espíritu a la mayor cantidad de gente: no postergaremos más el cambio.