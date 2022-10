“Mauricio Macri está unos metros mas adelante que el resto”, asegura Grindetti

¿Juntos por el Cambio puede ganar la Provincia en 2023?

Es posible ganar. El Gobierno de Kicillof no es bueno. Tenemos un conocimiento muy acabado de cómo es la Provincia y podemos generar un plan para que tenga un representatividad en la discusión federal más importante. Para eso hay que reconocer errores y discutir temas bonaerenses, que es una dificultad en una elección con boleta larga. Esta semana nos reunimos con Iguacel y De la Torre nos dimos cuenta que coincidíamos, por ejemplo, en que tiene que haber una fuerte descentralización del Gobierno. Dijimos: hagamos un plan y que cada uno muestre lo que tiene para dar. A ellos sumo a Cristian Ritondo que, como ex ministro, tiene mucha experiencia en la Provincia.

¿Debería desdoblarse la elección bonaerense de la nacional?

Sí, es más: estoy con el proyecto que presentó De la Torre para 2025. Para el año que viene no, pero hacia delante sí. Sino terminamos hablando de temas nacionales. Y eso produce que haya candidatos que no son de la Provincia. En este sentido, derogar las PASO es una especulación electoral. Si querés cambiarlas es para el 2025.

¿Te imaginás una PASO a gobernador?

Preferiría que en el PRO nos pongamos de acuerdo. Tenemos la experiencia para saber quién está mejor, si nos bajamos del ego un escalón.

¿Qué implican esos carteles con Macri denominados “Cercanía y Gestión” que se ven en la calle?

Yo quiero ser gobernador y para eso entiendo que tengo que recorrer la Provincia, no en campaña firmando autógrafos y tomando cafés con la militancia, sino escuchando a los productores, a los industriales y a los vecinos tratando de tener un plan de gobierno. Para eso necesito hacerme conocido y con dos palabras, más una foto con Mauricio que muestra que ideal de país y de Provincia tenemos.

Fuiste jefe de campaña de Santilli, ¿por qué hoy estás lejos de él?

El colo Santilli no tengo ningún problema personal solo que no me senté a tener un acuerdo con él. Con Cristian (Ritondo) por ejemplo nos entendemos muy bien por la experiencia que tenemos. Santilli está haciendo su recorrido y él explicará sus condiciones para ser gobernador. No estoy mirando qué hace el otro. En 2021 hubo una campaña para legislador y hoy creo que estoy en mejores antecedentes políticos y profesionales para ser gobernador que el Colorado. No veo una actitud en el equipo del Colorado de acercarse.

¿Quién es tu candidato a presidente?

Hoy poner un nombre es ponerle presión a la persona. Hay en el PRO tres candidatos principales ahora Mauricio Macri por su calidad de ex presidente y fundador del PRO está unos metros más adelante. Respeto mucho que no haya tomado una decisión. Va a ser un protagonista muy importante de la política el año que viene. Pero no hay que presionar. Quiero que nuestro espacio gane. Si él decide jugar es mi candidato. Ahora no quiero aparecer presionándolo. Sino embarramos las cosas: es una decisión muy difícil de tomar.

¿Y Larreta y Bullrich?

Los veo a los dos trabajando. Son dos líderes muy importantes. Me imagino que en algún momento se puedan sentar a hablar para que el PRO no vaya abierto a una interna. Si alguno quiere enfrentar a Mauricio, yo voy a estar con Mauricio.

¿Quién es tu candidato en la Ciudad?

El PRO tiene dos grandes figuras para continuar con esta transformación que llevamos adelante desde el 2007, con Mauricio y Horacio. Jorge Macri por su experiencia de gestión, su volumen político, y su trayectoria. Sería un gran jefe de gobierno. También Soledad Acuña, quien tiene el valor de haber puesto la discusión por la educación pública de calidad en el primer plano, sobre todo durante la pandemia, mostrando valentía y mucho compromiso social.