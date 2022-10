Mauricio Macri: «Estoy trabajando en sumar y no en mi candidatura»

El ex presidente de la Nación Mauricio Macri tuvo una extensa conversación con Jorge Fontevechhia en Modo Fontevecchia (por Net TV y Radio Perfil -FM 101.9-). El miembro fundador del PRO evaluó el gobierno del Frente de Todos y la situación política y económica de la Argentina. A su vez, cuál es su postura sobre los diferentes candidatos de Juntos por el Cambio para las elecciones del 2023. Además, cuáles deberían ser los puntos centrales de una nueva gestión opositora.

Objetivo del libro «Para qué»

Mi libro tiene el propósito de aprovechar la experiencia adquirida. Hay gente que le da un valor central al hecho de “haber estado”. Todos aquellos que ya han manifestado vocación, vean qué caminos vale la pena explorar y cuales han sido explorados y no resultaron. El objetivo es compartir la experiencia de liderazgo que me acompañaron durante toda mi vida.

Perspectivas a un próximo mandato

En 2015 sólo teníamos un mandato “parcial”. La calidad institucional se estaba deteriorando, había un abuso del poder por parte del kirchnerismo. La gente reclamó por un gobierno institucionalista, por una cultura de poder sana que creo que fue el mayor éxito de nuestro gobierno, nunca llamamos a ningún medio para cuestionarlo por hacernos una crítica.

Los problemas económicos

En lo económico hubo una negación de la crisis, era todo asintomático, no había conciencia. Ahora la hay, y eso nos va a permitir volver al poder con un mandato integral, de cambio profundo. Hoy la gente quiere más cambio, más libertad. Quieren que apliquemos medidas de fondo, porque cada vez que quisimos avanzar, en nuestro mandato anterior, nos comíamos 14 toneladas de piedras.

La interna de Juntos por el Cambio

En Juntos por el Cambio se están manifestando diferencias que siempre estuvieron. Ahora se están manifestando, debatiendo y buscando puntos de encuentro. En nuestro primer mandato teníamos un punto en común que era defender la República. Hoy hay una mayor conciencia de los problemas económicos. Se tiene que seguir profundizando al debate, para que lleguemos al gobierno compactos, con convicción, sin críticas internas que son las que más te debilitan.

Veo un proceso de evolución positivo. Pero también creo en la competencia. Va a haber competencia. Quizás en esa competencia haya una propuesta de cambio profundo y otra propuesta de un cambio más paulatino en el tiempo, y la gente va a elegir. Yo estoy convencido de que Argentina necesita un cambio profundo.

Su visión de la política

Parece que lo único en que se preocupa la dirigencia es como tener el poder. No hay un compromiso, una ética. Por eso rescato la integridad de Miguel Ángel Pichetto, que saló del kirchnerismo para defender ideas. Toda mi vida he sido un soñador, un constructor de nuevas realidades. Estamos acá para transformarle la vida a la gente.

Cuando veo que ha habido tanta negación, oportunismo y cortoplacismo, como regalar la energía para que después colapse el país, esos son ejemplos de lo que es una política de la pequeñez y la destrucción.

El desafío de transformar la Argentina sin el apoyo del stablishment

No es fácil, pero soy optimista. Lo he vuelto a ver ayer, caminando por Entre Ríos. La gente está adelante de sus dirigentes. La gente entendió que todos estos que hablaban del estado eran unos embaucadores, explotadores del Estado en beneficio propio. La gente quiere la verdad y generar una apuesta profunda a la cultura del trabajo. La gente ve que sus hijos se están yendo porque en otras sociedades se respeta el trabajo de los demás. Eso ha generado un cambio en la conciencia de la gente, que me hace ser muy optimista.

En el 2011, yo salí a pelear contra ideas que estaban destruyendo la Argentina. Hoy estoy en un punto en el que creo que tengo que pelear, ante todo, por las ideas. Yo pude haber puesto la semilla, pero ahora el árbol es de millones de argentinos que están debatiendo de qué manera salimos adelante.

Con el diario del lunes, nosotros perdimos en 2019 por no haber podido manejar las expectativas. Sin dudas hubo una expectativa de la cual no pudimos estar a la altura. Hoy, más que nunca, hay que manejar las expectativas. Hay que hablar de lo que tenemos. A favor tenemos la conciencia de la gente, el aprendizaje de Juntos por el Cambio, hay muchas cosas a favor.

Pero también tenemos en contra que esta gente destruyó todo lo que habíamos construido nosotros, y agravó todas las cosas que no habíamos podido solucionar.

El poder

Tuve la suerte de nacer en una familia donde había poder. Por las malas, pude ver qué es lo que hizo el poder con mi padre, y en qué medida él no lo pudo manejar. Eso me llevó a chequeos constantes, a conocerme a mi mismo por medio del psicoanálisis. De reflexionar “qué es el poder”. Es una herramienta única para hacer, transformar. Para combinar virtuosamente recursos humanos y económicos, produciendo innovaciones y mejoras para la mayoría de la gente. Por todo esto yo manejo el asunto del poder con mucha paz, pero también con mucho respeto.

El narcisismo

El éxito y el fracaso son dos impostores. Siempre me alejé de los grandes festejos y siempre me rodeé de gente independiente. Sana, con el coraje y la maravillosa capacidad de decir la palabra mágica: “no”. Por supuesto, con educación.

Liderazgos y sucesiones

El Presidente es el presidente. Cuando se elige, él tiene que ser el responsable y conducir. Tenemos que alejarnos de la visión de que un iluminado va a resolver todos nuestros problemas. El próximo presidente tiene que apoyarse en un equipo con gente de mucho volumen, de mucha responsabilidad, que se hagan cargo de impulsar el cambio cultural. Esa es mi visión de lo que va a pasar.

Yo tengo que honrar mi palabra. Hay un 41% de apoyo que hoy siento que se ha ampliado. Con ellos nos comprometimos a que yo no los iba a abandonar. A muchos les cuesta entender el por qué de esta posición que estoy tomando. Pero yo les digo a todos que estoy, que los voy a ayudar a entender lo que estamos haciendo, a decidir en quien confiar.

Estoy trabajando en esa línea, lejos de creer que uno va a tener un rol que no tiene. El Presidente es el presidente, y la historia demuestra que de donde me fui, siempre dejé trabajar a mis sucesores. Puse gerentes generales y los dejé trabajar, puse presidente de Boca y lo dejé trabajar, puse Jefe de Gobierno y gobernadora y los dejé trabajar, y cuando querían mis consejos, o debatir, venían.

En Argentina hemos tenido mucho líder controlador y sometedor. Yo he creído todo lo contrario, en formar cuadros, en generar nuevos liderazgos. Lo disfruto, me alegra, me llena el alma ver gente valiosa crecer y que uno las pueda iluminar para que otros la conozcan. Es difícil que la gente llegue a conocer los nuevos liderazgos, por eso uno tiene que darle espacio para que puedan lucirse y no estar todo el tiempo uno protagonizando.

¿El poder te cambió?

Es una opinión. Yo creo que no. Salí como entré, tengo los mismos amigos. Lo que sí, a partir de las 14 toneladas de piedras, la unificación del peronismo contra del Gobierno, las agresiones sistemáticas, como con el caso Maldonado o aprovechándose de la tragedia del ARA San Juan, ya estábamos muy golpeados. Quizás un poco en modo defensivo, tratando de poder terminar, después de 92 años, aún en minoría, contra una versión del peronismo muy salvaje.

El manejo de la AFI

No existe, del ’83 para acá, caso de conducción de la AFI, antes SIDE. No hay. Es un tema que no ha tenido solución, y han pasado muchos gobiernos. Nosotros tuvimos algunos éxitos. Resolvimos una parte.

Hacia afuera logramos tener un lugar de respeto que nunca había tenido la Argentina. Nos integramos con nuestros agentes de inteligencia en todas las redes mundiales de lucha contra el terrorismo. En todos los reportes del G20 elogiaban nuestro trabajo.

Noticia en desarrollo.