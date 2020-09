Mauricio Macri fue internado en Sanatorio Otamendi para hacerse endoscopía por un pólipo

MAURICIO MACRI. NA.

El ex presidente Mauricio Macri ingresó este martes al sanatorio Otamendi para ser atendido por un pólipo en el intestino.

Fuentes cercanas al líder del PRO señalaron que se someterá a una endoscopía y luego sus médicos decidirán si debe quedar internado.

Que pase la noche en el centro de salud dependerá de si pueden extraerle el pólipo este martes o le realizan el procedimiento mañana.

El ex presidente participó este lunes de la última reunión semanal de Juntos por el Cambio y, tras regresar de Europa a principios de mes, buscó ubicarse en un lugar de centralidad en la política nacional.

El ingreso al sanatorio tuvo lugar en las primeras horas de la tarde, cuando Macri se trasladó desde su quinta “Los Abrojos”, en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas, hasta el centro de salud ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

