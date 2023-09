Mauricio Macri: «Hay interpretaciones maliciosas, Patricia es mi candidata»

El expresidente Mauricio Macri brindó una entrevista este lunes por la noche en la que reforzó su apoyo hacia la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, tras los rumores de un respaldo solapado hacia el libertario Javier Milei. «Patricia Bullrich es mi candidata. Hay interpretaciones maliciosas sobre que tengo dos candidatos», aseguró y sugirió que se necesita una conducción «sin mesianismos, sin locuras».

“Insisto, Patricia es mi candidata. Yo escuchaba desde el exterior gente que hacía interpretaciones psicológicas, versiones maliciosas de que yo podía tener dos candidatos. Es como no conocerme”, se defendió Macri y agregó que “hay que restablecer la Argentina, ponerla dentro de la ley, y yo confío que el carácter del cambio lo tiene Patricia porque no va a dar un paso atrás. Fue una gran ministra de nuestro gobierno”.

Además, Macri confió que trabajó con su terapeuta el paso del mando para “terminar con los personalismos” y repitió que Patricia Bullrich “va a ser la presidenta y estoy tranquilo. Estoy a disposición de ella en lo que me necesite, como lo he estado desde que arrancó como presidenta del partido”. En comunicación con Solo Una Vuelta Más, en TN, agregó: “No es fácil sentarse en la Rosada y aguantar todo lo que hay que aguantar, con un Estado tomado por talibanes que siguen metiendo gente adentro para prepararse para la lucha de bloquear el cambio”.

En la misma línea de su apoyo explícito hacia la candidata a presidente, a quien Macri definió como alguien con «exceso de vocación de querer decidir», Macri se refirió a la propuesta de bimonetarismo que anunció quien sería su ministro de Economía, Carlos Melconian: «Me parece muy bien. Carlos se viene preparando hace mucho tiempo para esto. Me parece una buena decisión de Patricia. Lo veo más maduro a él en no querer ser tan centro. Nadie sabe a ciencia cierta cómo desarmar ese cepo y sin desarmar el cepo no hay futuro», expresó.

Al ser consultado sobre su relación con Javier Milei, el expresidente dijo: «Soy una persona de diálogo y siempre lo he sido. Lo único que hice ese domingo fue felicitarlo por la buena elección, no hubo nada raro”. Luego, aclaró que “la última vez que hablamos fue el día que ganó por poquitito las PASO” y opinó que el libertario «expresa un enojo, más que una idea».

“El kirchnerismo destruyó el diálogo porque primero destruyeron el valor de la palabra. Siempre creí en el diálogo. El PRO fue un espacio diverso, después hicimos una coalición dialogando, superando límites. Abrimos el diálogo de vuelta con el mundo. Lo único que hice ese domingo fue mandarle un mensajito a Milei felicitándolo por la buena elección. Me dijo ‘Muchas gracias’ y se acabó. No hubo nada raro”, relató Macri.

Bullrich presentó a su consejo de asesores, que tendrá a Santiago Kovadloff a la cabeza

“Yo espero que Milei, con el apoyo que está recibiendo, sus diputados apoyen a Patricia cuando ella tenga que encarar estas reformas profundas de una manera sana. No como pasó en 2015 que lo que apoyaba Massa con una mano, te lo sacaba con la otra y así nunca avanzabas un metro”, sugirió el expresidente.

Asimismo, al ser consultado sobre las cartas publicadas por especialistas que alertan sobre posibles peligros en caso de que Javier Milei gane las elecciones, Macri se distanció: “Siempre hay un límite muy complicado, porque hay que respetar el voto de los argentinos. Yo los quiero convencer de mi camino, pero no me parece que haya intolerancia a la crítica. Cuando veo a Javier Milei ponerse tan violento cuando alguien piensa distinto, pienso que por ahí no es. Necesitamos que la tolerancia sea una condición sine qua non”.

Macri confirmó que le sugirió a Javier Milei que debía despersonalizar La Libertad Avanza, “pero claramente no me hizo caso”. “Le he preguntado por qué hablaba de una forma tan despectiva de Horacio Rodríguez Larreta, pero se ve que no tuve mucho éxito”, contó.

El expresidente opinó también sobre el proyecto de dolarización de Milei: «La mayoría de los economistas que respeto emitieron una opinión de que no hay lugar en este momento para la dolarización, por lo cual me debo a su experiencia. Pero creo que sería de vuelta una forma de buscar un atajo, ¡basta argentinos de atajos! Lo que hay que hacer es terminar con el déficit fiscal», sostuvo.

La opinión de Macri sobre el resultado de las PASO

El expresidente opinó que “hay que desdramatizar” el resultado de las elecciones PASO, en las que Javier Milei alcanzó el 29,86% de los votos válidos, Juntos por el Cambio el 28% y el oficialismo el 27,28% de los sufragios.

“Creo que hay que desdramatizar. Esto fue un empate. Pero claro, jugó en contra la expectativa, este tema de que las encuestadoras no acierten. Lo que va a pasar es que vamos a ir a una segunda vuelta con los libertarios y Juntos por el Cambio. Ahí se va a dirimir y soy optimista de que vamos a ser los que representen un cambio racional y posible en base a una larga experiencia liderada por alguien que tiene experiencia, trayectoria”.

Sin desmerecer al contrincante, pero asegurando que ganó por «poquitito«, Macri recordó que «Milei en las PASO no competía contra nadie. Ahora compite contra nosotros» y agregó: «nuestro desafío es que parte de aquellos que se enojaron y nos acompañaron en 2019, vuelvan a apoyarnos porque acá está el cambio. Patricia va a liderar ese cambio».

Sergio Massa anunció la suba del piso de Ganancias a $1.770.000 a partir de octubre

Además, se refirió a la feroz interna que atravesó su partido y reflexionó: “Los enojos tienen que prescribir, yo creo que a muchos les cayó mal la interna porque no estamos acostumbrados a esa dinámica de las primarias. Siento que la interna nos desperfiló y nos hizo perder foco y atención en la gente”.

Macri también fue consultado sobre su vínculo con Horacio Rodríguez Larreta, a lo que contestó: «Todavía no hemos hablado de todo el proceso», pero resaltó que “lo fui a ver en el búnker en el día de la derrota. Pasó lo que yo creía que iba a pasar, yo le había dicho que los grises no existen” y resaltó que lo saludó “el otro día cuando hizo un muy buen discurso en el Council of the Americas”. Sobre el rol del jefe de Gobierno porteño en una posible gestión de Juntos por el Cambio, Macri aclaró que eso correspondería “preguntarle a la presidenta”.

La lectura de Macri sobre la gestión actual

Durante la misma entrevista, el expresidente opinó sobre el kirchnerismo, a cuyos políticos definió como “estafadores seriales”, la conducción de Alberto Fernández y el último anuncio del ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, referido al nuevo piso para Ganancias

“Lo de hoy fue un mamarracho electoral. Para darle a 700 mil empobreces a 47 millones. Creo que lo que hace falta en Argentina es una reforma integral impositiva, sacarle la pata de encima a la gente que trabaja con un sentido productivo, de sentimiento del empleo, no electoralista. Hay que hacer una cosa en serio, que Argentina vuelva a ser un país viable para la inversión”, propuso el expresidente.

Macri continuó la crítica hacia Sergio Massa como titular del Palacio de Hacienda: “El fullero, como lo llamó en un sincericidio espantoso Cristina Kirchner, ha dejado como papel higiénico la carta orgánica del Banco Central. Ha violado todos los antecedentes de prolijidad de lo que debía hacerse para tratar de llegar como sea al final. Y eso va a ser que nos encontremos con un gran desafío cuando volvamos al poder”, sostuvo.

Además, en un acercamiento ideológico hacia los libertarios, Macri postuló que “los argentinos ya entendimos que esta mentira permanente de que desde el Estado se hace todo y que imprimir billetes no empobrece a nadie y que es una felicidad garantizada… Es todo mentira. Eso demuestra que ahí no hay ideas, no hay futuro”.

“Es terrible la corrupción y hay que erradicarla de la Argentina. Yo he batallado siempre eso. Pero el árbol no nos dejó ver el bosque. La corrupción fue un desastre, pero aún peor fue la improvisación, la ineficiencia, la incapacidad que ahora la vemos con los juicios que siguen llegando y vamos a tener que pagar. Es muy importante focalizarnos de que este es el momento de trabajar juntos con todos aquellos que soñamos con un cambio”, exclamó Macri.

“Creo que terminar con los personalismos era un paso importante para la Argentina. Nuestra presidenta va a necesitar todo el apoyo porque no hereda un jardín de rosas. Hereda un desquicio como no se ha visto nunca, que siguen cayendo estas bombas como lo de YPF”, afirmó el expresidente y agregó: “El nivel de crisis al que hemos llegado es inédito. El nivel de empobrecimiento, la caída de los salarios reales, la informalidad de Argentina hoy no se vivió nunca. La gente está en estado de desesperación”.

Macri postuló que es necesario “restablecer la cultura del trabajo y del mérito” y que “lo único que nos va a generar confianza, después del desastre que hizo este gobierno, es que le demostremos al mundo que no vamos a salir a mendigar nada”, a lo que añadió el tema del Fondo Monetario Internacional y opinó que “otra de las grandes mentiras del kirchnerismo es que todo el problema es el FMI y que el FMI es malo”.

“El FMI es un organismo que representa a los demás países y que ayuda a otro país cuando lo ve con vocación de hacer las cosas bien, por eso nos vinieron a ayudar y no lo hacen como un negocio. Para el kirchnerismo no fue ninguna dificultad el Fondo porque no le pagaron un dólar, le pidieron más dólares. El problema es la irresponsabilidad de esta gente de gastar más de lo que puede para repartir estos privilegios entre sus amigos”, denunció.

De acuerdo a quien fue el presidente entre el 2015 y el 2019, “los argentinos sienten que les han robado la posibilidad de proyectar, soñar, de crecer, tener la familia, la casa propia, un trabajo donde los remuneran y ahorrar. Los argentinos se hartaron y se dieron cuenta de que aquellos que les vendieron el proyecto del Estado céntrico usaron al Estado en beneficio propio. Los que se dicen honestos se reparten cargos para ellos, sus amigos y sus parientes. Los que califican de deshonestos, ya se llevan los bolsos”, cerró.

ML