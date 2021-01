Mauricio Macri no será candidato presidencial y se dedicará plenamente a su fundación

Macri, en una reunión del PRO con Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Mauricio Macri anunció el comienzo de las actividades de una fundación con su nombre, orientada al desarrollo educativo. El lanzamiento había quedado postergado por la pandemia, aunque en el inicio del año electoral funciona como la confirmación de que no será candidato.

La fundación Macri tendrá como sede las oficinas en Vicente López, sobre avenida Libertador, en las que ya se había instalado desde que dejó la Casa Rosada. Lo acompañará De Andreis, Gabriel Sánchez Zinny -ex ministro bonaerense- estará a cargo de un equipo de docentes y habrá capacitaciones y programas en tres áreas: Educación para el futuro, Innovación con impacto social y Cambio Climático y Ambiente.

La fundación será el “instrumento” con el que Macri hará política, con los modelos de los ex presidentes Barack Obama, Bill Clinton, Fernando Cardoso, Alvaro Uribe y Michelle Bachelet. Algunas, como la de Clinton, generaron denuncias y controversias.

Macri buscó bajarle el tono a los cruces generados por las palabras Martín Lousteau sobre su legado como ex presidente. “No me sentí afectado, ni interpreto que me quiera jubilar”, dijo en privado.