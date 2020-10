Mauricio Macri ratificó que su gobierno terminó el día de una elección que según dijo en 2019 no sucedió

Mauricio Macri reapareció para “ayudar” a Horacio Rodríguez Larreta y otras figuras de Cambiemos

El ex presidente Mauricio Macri concedió una entrevista en la que afirmó que apoyará a quien “esté mejor preparado” para ser el candidato de Cambiemos.

El ex presidente Mauricio Macri afirmó que su gobierno “terminó económicamente el 11 de agosto” de 2019, tras la derrota electoral de Juntos por el Cambio en las PASO, y vaticinó que su espacio político “volverá al poder en 2023”.

“Sin dudas dejé una economía mejor de la que recibí; hay que mirar los números hasta el 11 de agosto. Nuestro gobierno económicamente terminó el 11 de agosto. Lo decidió el mercado. El 12 de agosto dijeron ‘vuelve el kirchnerismo’ y asistimos a una destrucción del dólar, de la bolsa, saltó el riesgo país”, señaló Macri quien el en septiembre de 2019 había dicho que la elección PASO “no sucedió”.

Macri negó las PASO: “La elección no sucedió”

En ese sentido, el ex mandatario remarcó que su “gobierno político terminó el 10 de diciembre”, y consideró que como “la economía se maneja con expectativas”, el actual Gobierno debería “transmitir una visión de qué deberíamos hacer para que esa angustia baje”.

“La forma es dialogando”, dijo.

En medio de una pandemia, y sin un año cumplido como figura de la oposición, el ex presidente Mauricio Macri afirmó esta semana que Juntos por el Cambio va “a volver al poder en la Argentina” en 2023, cuando se realicen las elecciones tras el mandato que acaba de empezar Alberto Fernández.

En dialogo con Roman Lejtman y Mariano Thieberger para el sitio Infobae Macri sostuvo que Cambiemos volverá a la Casa Rosada en 2023, y que él va a “ayudar” a quien “esté mejor preparado” para presentar una candidatura presidencial, ya sea al actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, o a la titular de su partido, Patricia Bullrich.

“Yo estoy acá para ayudar a los líderes que tenemos, que son muchos”, expresó Macri desde la casa que alquila en Acassuso, provincia de Buenos Aires, donde está recluido amén de algunos viajes que hizo, como el de Paraguay o Europa en el marco de su rol como titular de la Fundación FIFA.

Además de mecionar que Horacio Rodríguez Larreta “quiere ser presidente desde los cinco años”, Macri se refirió a “la consolidación de Alfredo Cornejo”, a quien consideró como “un dirigente muy importante para el futuro de la Argentina” del que tiene “una buena opinión” al margen de ciertos choques.

Macri evitó mencionar a Elisa Carrió pero en cambio afirmó que Patricia Bullrich “ha hecho las cosas muy bien como presidenta del partido estos meses”, y que el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, es “otro que ha hecho las cosas muy bien”.

A pesar de las críticas que expresó hace algunos días contra el ex ministro Rogelio Frigerio y contra Emilio Monzó, ex Presidente de la Cámara de Diputados, Macri afirmó: “Yo estoy orgulloso del equipo que armé. Un equipo de gente muy valiosa. Y cada uno hizo lo mejor que pudo“.

“Yo les pido a todos los dirigentes de mi espacio que no hablen de candidaturas hasta abril del año que viene. Yo ya he dicho que no me veo candidato en 2021”, contestó el ex Presidente sobre la posibilidad de convertirse en integrante del Congreso en las legislativas.