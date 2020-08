Mauricio Macri vs. Alberto Fernández: “Es falsa la versión que el Presidente ha dado sobre nuestra conversación”

Mauricio Macri y Alberto Fernández. NA.

El ex presidente Mauricio Macri salió al cruce de los dichos de Alberto Fernández y aseguró que es falsa la versión que dio a conocer el actual primer mandatario.

El actual presidente afirmó en las últimas horas que en una comunicación telefónica con Macri, éste le dijo que no descuide la economía y que no importaban tanto los muertos por la pandemia.

“Es cierto que hablé con el presidente Fernández el 19 de marzo, antes del anuncio del aislamiento social y obligatorio. Lo llamé yo, para ponerme a su disposición y mostrarle mi apoyo en un momento de decisiones difíciles para el país y para todo el mundo”, afirma Macri.

Noticias relacionadas

Y agrega: “Es falsa la versión que el Presidente ha dado sobre nuestra conversación. De ninguna manera dije las cosas que ha relatado en estos días”.

Mensaje de Macri en su cuenta de Facebook.

“De ninguna manera dije las cosas que ha relatado en estos días”, aseguró Macri en una carta que publicó en su cuenta de Facebook.

Si bien Macri remarcó que “es cierto” que habló con Fernández antes del anuncio del aislamiento social y obligatorio, aclaró que lo que el jefe de Estado actual aseguró que el dirigente del PRO le dijo es “falso”.

“Quiero recordarle al Presidente que nada es más importante para un dirigente político –y sobre todo para un presidente– que su palabra. La credibilidad de la palabra presidencial debe ser cuidada como un tesoro”, sostuvo Macri.

El domingo, en una entrevista radial, Fernández aseguró que Macri le sugirió dejar “a toda la gente en la calle” y que “murieran los que tuvieran que morirse” por la pandemia.

“Al día siguiente que decreté la cuarentena, él (por Mauricio Macri) me llamó y me recomendó que no hagamos cuarentena, que dejemos a toda la gente en la calle y que murieran los que tuvieran que morirse”, relató Fernández.