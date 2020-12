Máxima tensión entre docentes porteños y Larreta por denuncia del Gobierno

Desde hace ya varios meses la relación entre los gremios porteños y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es para nada buena. La UOCRA ya se ha manifestado contra la actual administración por la falta de aporte para concretar la ampliación de la cárcel de Marcos Paz; Moyano también cruzó a Horacio Rodríguez Larreta por su intención de reducir la jornada laboral de recolectores para recortar el gasto público; y los docentes vienen reclamando mejores condiciones laborales e incrementos de salarios junto a otras demandas.

Pero en las últimas horas la relación adquirió ribetes dramáticos. Es que el jefe de Gobierno porteño junto a la titular de la cartera educativa, Soledad Acuña, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal contra los docentes de la Ciudad por las acciones que llevaron los trabajadores del sector en noviembre pasado en defensa de los concursos y del Estatuto Docente.

Dicha denuncia recae en más de 30 trabajadores de la educación, siendo perjudicados con la realización de diversos sumarios administrativos. Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) adelantaron que “se acusa con mentiras lo que fue una jornada pacífica en el marco de un paro convocado por nuestra entidad”.

Entre los dirigentes denunciados se encuentra la propia secretaria general del gremio, Angélica Graciano; el secretario de Organización, Esteban Sueyro; y el secretario de Educación Especial, Marcelo Parra, entre otros.

No nos van a doblegar, continuaremos denunciando el marketing educativo y exigiendo computadoras, conectividad y condiciones dignas y de cuidado a la hora de enseñar y aprender.#DignidadDocente https://t.co/zHLNEooJdI — UTE (@utectera) December 15, 2020

Mientras tanto, desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) repudiaron el accionar del Gobierno porteño y mostraron su solidaridad a todos los dirigentes involucrados en la denuncia.

La notificación de la entidad fiscal notifica a los trabajadores a presentarse con carácter obligatorio a una audiencia pública y se les aclara la necesidad de contar con un abogado patrocinante.

“Se trata de un claro intento de disciplinamiento, castigo y persecución como respuesta a los fracasos y mentiras de su política educativa. Así como Acuña convoca a las familias a denunciar a los docentes de sus hijos, ella misma utiliza esas mismas prácticas con quienes sostuvieron la educación durante el aislamiento y dejaron expuesta sus políticas de crueldad”, señalaron desde UTE.

En este contexto, es preciso recordar algunas declaraciones que el secretario adjunto de la organización gremial, Eduardo López, realizó hace algunos días a Pablo Maradei para Mundo Gremial: “Va a haber conflictos fuertes; es lo de siempre, pero para peor. Con esto del Presupuesto se cayó el tercer mito macrista: quedó demostrado que Larreta no es un buen administrador; como antes ya se vio durante el gobierno de Macri, que bajar salario no reduce la inflación y que con los millonarios administrando no habrá robo”.

Respecto del presupuesto para el próximo año, el dirigente remarcó que “es del 17,18%, el más bajo desde que se formó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y que “las administraciones macristas vienen bajando un punto el presupuesto educativo; y si siguen 17 años más nos quedamos sin educación pública”.

Por último, la máxima referente de UTE, dejó en claro que “no nos van a doblegar, y continuaremos denunciando el marketing educativo y exigiendo computadoras, conectividad y condiciones dignas y de cuidado a la hora de enseñar y aprender”.