Máximo Kirchner: en la política “no son los cargos los que importan, si no las personas” – Télam

Kirchner: “Hay muchsimas cosas para discutir en la Argentina y no hay lugares menores en la poltica, porque no son los cargos los que importan, si no las personas”

El presidente del bloque del Frente de Todos de la Cmara de Diputados, Mximo Kirchner, consider que en la poltica “no son los cargos los que importan, si no las personas” y deplor que exista una clase de dirigentes que “siempre especula para ver cmo se acomoda”.

Durante una actividad proselitista en la localidad de Cauelas, junto a los precandidatos a diputados del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, Kirchner destac que “desde cualquier lugar podemos iniciar la transformacin, pero tenemos una clase poltica que siempre est especulando para ver cmo se acomoda y a dirigentes que buscan representar a su pueblo”.

“Cuando la sociedad se suma a la participacin de su futuro, el margen de error se reduce”, seal el legislador.

Y, en ese sentido, agreg: “Hay muchsimas cosas para discutir en la Argentina y no hay lugares menores en la poltica, porque no son los cargos los que importan, si no las personas”.

KIrchner formul estas declaraciones al participar de la presentacin de la lista de postulantes de ese espacio al Concejo Deliberante de esa ciudad, en una acto al que tambin asistieron la intendenta Marisa Fassi y el titular de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta.

El jefe de la bancada oficialista estim que “los compaeros y las compaeras no son paracaidistas hngaros” y que se debe “conocer a las personas” porque “no importan solo las individualidades tcnicas para trabajar en conjunto”.

Por otra parte, se refiri a la agenda de algunos medios de comunicacin que ocultan las buenas noticias o soluciones que se le brindan a la sociedad al afirmar que “no lo muestran para suplir el debate para desprestigiar a la poltica” y pidi “no olvidarse” del valor que tienen “la construccin y los compaeros” para un proyecto poltico.

“Vemos cmo se pusieron con lo de Guernica (sobre una toma masiva de tierras ocurrida el ao pasado) emitiendo horas de TV, haciendo uso de la necesidad genuina de la gente. Fingan sensibilidad ante la desgracia. No les interesa, tratan de socavar la autoestima de las personas”, observ en un tono critico dirigido hacia algunos medios de comunicacin.

En otra parte de su discurso, el diputado asegur que “se perdieron cuatro aos muy valiosos en Argentina” porque “nunca nos debi haber pasado (Mauricio) Macri y eso sucedi porque se someti a la sociedad a un enorme engao”.

“No puede explicar ni siquiera por qu tomo ese prstamo con el Fondo” Monetario Internacional, expres y record que “deca que con un chasquido de dedos se solucionaban las cosas y nadie con poder en Argentina lo enfrent, lo apoyaron los bancos, los empresarios, lo apoy el FMI”.

Kirchner record que “cuando fuimos oposicin tratamos de advertirles que si tomaban las decisiones que tomaban bamos a fracasar, porque a ese modelo econmico ya le haba ido mal” y seal que “haba que tener un poquito de memoria y un poquito de corazn”.

“Tenemos un gran desafo por delante. No solo pensar y trabajar por la Argentina que queremos, si no de cmo transitamos el pas que tenemos por delante. Ese es el debate que hay quedar en el Congreso sobre el FMI. Queremos que nos digan qu significa pagar en 10 aos y cmo”, expres.

El santacruceo apunt que de cara a una negociacin con el organismo de crdito, Argentina debe plantear que “necesita tiempo para avanzar y levantarse en medio de una tragedia sanitaria que arrebat a muchos seres queridos”.

Por otra parte, record que durante el macrismo dejaron equipamiento sanitario abandonado y destac “de repente los vemos que fingen la indignacin y hacen ponderaciones que nada tiene que ver con la realidad de los argentinos y argentinas”.

“Tenemos que escuchar todo, y muchas veces cuando vemos los juicios sobre nuestro Presidente (Alberto Fernndez) y nuestro Gobierno nacional preguntarnos el por qu de muchas cosas”, evalu.