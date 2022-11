Máximo Kirchner reavivó la interna del FdT y expuso su ruptura política con Alberto Fernández – NCN

El último fin de semana, el diputado y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, expuso los motivos de la ruptura política con el presidente Alberto Fernández. Asimismo, mediante una entrevista, criticó duramente al ex ministro de Economía Martín Guzmán, respaldó a Sergio Massa y reclamó que se convoque a una mesa política del Frente de Todos para ordenar la interna.

“Lo del Fondo Monetario Internacional con Argentina es criminal. No está bien lo que están haciendo, es irracional, no es práctico. Cuando mirás la curva de vencimientos no hay una cuestión práctica, es impagable, está hecho para no pagarlo y si está hecho para no pagarlo es porque te van ir sacando más cosas, más cosas y más cosas en cada renegociación”, sostuvo.

Máximo Kirchner confirmó las profundas diferencias políticas y económicas que mantuvo el kirchnerismo con Alberto Fernández, que se remontan a los días posteriores a la victoria en las PASO de 2019 y que se agudizaron durante todo el gobierno. El diputado nacional expuso detalladamente cada uno de esos roces que terminaron con su renuncia a la presidencia del bloque de Diputados y escalaron a un enfrentamiento abierto que el propio jefe de Estado se mostró dispuesto a mantener.

En los últimos días, esa ruptura se agravó con la decisión del mandatario de no acceder a los planteos del kirchnerismo de eliminar las PASO, desactivar su reelección y otorgar una suma fija para mejorar los ingresos más castigados por la inflación. El hijo de la vicepresidenta de la Nación reconoció que la desconfianza del kirchnerismo se remonta a los tiempos posteriores a las primarias, cuando se produjo una victoria inesperada por lo holgada: “Trabajamos muy bien hasta las PASO del 2019. Los 15 o 20 puntos de ventaja quizá afectó. Como cuando vas subiendo la altura y te empezás a apuntar un poquito. El poder es complejo, no es para cualquiera”.

“Alberto dice que el dólar vale 60 pesos, porque el macrismo le pide que haga eso. Habían perdido las PASO por 15 o 20 puntos no atajaban el problema y Alberto lo dice. Después, Macri actúa como el escorpión con él”, recordó.

Otro de los puntos importantes de la entrevista fue la reconstrucción que realizó respecto a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus críticas a Martín Guzmán por cómo llevó las discusiones con el organismo multilateral. Al respecto, Máximo dijo que “creemos que se podría haber discutido más. Había que seguir negociando duramente”.

Por último, el líder de La Cámpora volvió a insistirle al presidente para que convoque a una mesa política. La clave en esto fue a quiénes nombró que deberían ser llamados para integrar ese espacio de discusión para resolver la interna del oficialismo: Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa del Frente Renovador, Héctor Daer de la CGT, Emilio Pérsico del Movimiento Evita, Eduardo “Wado” De Pedro de La Cámpora, gobernadores e intendentes.