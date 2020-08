Máximo Kirchner, sobre Facundo: Este tipo de situaciones no deben suceder gobierne quien gobierne

Hay un intento de equiparar la situación de Facundo a la de Santiago Maldonado –dijo– y es al revés. En ese momento, por miserias de la política, primero intentaron ocultar el hecho y, cuando no pudieron, trataron de mancillar la figura de Santiago. Se podían leer notas en grandes medios diciendo que estaba en Chile o en un pueblo de Entre Ríos. Desde este gobierno no ha habido nada en ese sentido: se articuló todo para realizar su búsqueda de manera inteligente, para que sus familiares puedan tener justicia”, afirmó el jefe de bloque del Frente de Todos en declaraciones a radio AM 750.