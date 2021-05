Mayoritario rechazo de diputados a expresiones de Patricia Bullrich desmentidas por Pfizer – Télam

Diputados nacionales del oficialismo y de bloques opositores minoritarios repudiaron los dichos de la lder del PRO, Patricia Bullrich.

Diputados nacionales del oficialismo y de bloques opositores minoritarios repudiaron los dichos de la lder del PRO, Patricia Bullrich, quien dijo que el Gobierno habra pedido sobornos para comprar la vacuna de Pfizer, mientras desde Juntos por el Cambio respaldaron a la exfuncionaria macrista.

El diputado oficialista de extraccin sindical Hugo Yasky tuite: “La mentira es otra de las caractersticas de la horrenda derecha argentina que acapara los medios hegemnicos con discursos cargados de desinformacin y odio. Son una vergenza.”

La mentira es otra de las caractersticas de la horrenda derecha argentina que acapara los medios hegemnicos con discursos cargados de desinformacin y odio. Son una vergenza. https://t.co/TnBbLd0RxJ Hugo Yasky (@HugoYasky) May 24, 2021

Por su parte, Paula Penacca (Frente de Todos), escribi: “Que vergenza que sos Patricia Bullrich; dej de estorbar a los que trabajan para cuidar la salud y la vida. Primero el falso envenenamiento de las vacunas, ahora sto. Cunto dao hacen para sacar un cachito de rdito electoral”.

Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, expres: “La payasa de la oposicin fue desmentida por los dueos del circo. Mientras, seguimos gestionando una pandemia: entre ayer y hoy llegaron a la Argentina 1.657.565 dosis de la vacuna contra el COVID”.

Por la oposicin, el presidente del bloque Consenso Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodrguez, tuite ‘Patas Cortas’ junto a una foto de Bullrich, y agreg: “La irresponsabilidad es un signo tpico de la voracidad electoralista”.

Por el partido Juntos Somos Rio Negro, integrante del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, el diputado Luis Di Gicomo, enfatiz: “Cuando te desmiente tu patrocinante, es porque llegaste a ese lugar desde donde no se vuelve: El Ridculo”.

En apoyo a la exministra de Seguridad, Jorge Enriquez, del PRO, escribi: “El gobierno nacional no ha podido explicar porqu no adquiri los millones de vacunas que Pfizer puso a su disposicin. Mientras no lo haga, es vlido conjeturar que hubo manejos turbios, que costaron la vida de miles de argentinos.”

Su compaera de interbloque, Paula Olivetto, de la Coalicin Cvica, asever: “Denuncian a Patricia Bullrich porque no pueden explicar la falta de vacunas Pfizer que tenamos a disposicin. Son buenos para desviar y no tener que dar explicaciones de los muertos, los enfermos y una crisis econmica que nos desangra. Impresentables, mediocres y mentirosos”.