Mayra Mendoza presentó la plataforma virtual “Quilmes Educa”

Mayra Mendoza.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, anunció la puesta en marcha la plataforma virtual “Quilmes Educa”, que funcionará como un aula virtual de guía y apoyo a la educación en tiempos de coronavirus. La misma tendrá un canal de Youtube para poder complementar los aprendizajes.

“Desde el Municipio lanzamos esta herramienta complementaria para que chicos, chicas y chiques puedan seguir formándose desde sus casas. En esta plataforma se encontrarán con docentes de Quilmes que acompañarán el proceso de aprendizaje de las distintas materias, en los diferentes niveles escolares”, aseguró la Jefa comunal a través de un video difundido en sus redes sociales.

A través de la plataforma virtual https://quilmes.gov.ar/servicios/QuilmesEduca.php el Municipio de Quilmes pone a disposición una serie de recursos educativos que permitirán desarrollar una tarea educativa que potencie, desde la bimodalidad -la alternancia entre momentos presenciales y momentos no presenciales-, la construcción de conocimientos en diversos ámbitos.

Noticias relacionadas

“Sabemos el esfuerzo que están haciendo las familias, los docentes y todos los trabajadores de la educación para garantizar la continuidad pedagógica en este momento difícil para todos y para todas. Espero que sea una herramienta útil para seguir estudiando y cuidándonos en casa”, resaltó Mayra Mendoza.

Your browser does not support the video element.

“Quilmes Educa” ofrece los siguientes servicios académicos:

• Aprender y enseñar en comunidad

Aulas para reflexión de la práctica educativa. Un espacio para que podamos seguir construyendo conocimiento colectivamente y compartir nuestras búsquedas como docentes.

• Aulas para escuelas quilmeñas

Quilmes Educa invita a las distintas escuelas públicas del Municipio a poder abrir sus aulas en el campus, para acompañar desde este entorno las tareas educativas cotidianas.

• Bellas Artes campus virtual

En este espacio la EMBA genera estrategias de articulación y trabajo con sus estudiantes, así como espacios de extensión en vinculación con la comunidad.

• Taller escuela de luthería social

Del mismo modo que en las aulas del taller, a través de este campus trabajamos estrategias que complementan los conocimientos necesarios para la fabricación de instrumentos musicales, profundizando el compromiso social.

• Quilmes Educa TV Video y Educación

Un espacio desarrollado junto a la Jefatura Distrital de Inspección para que docentes y estudiantes de nuestra ciudad puedan crear y compartir de manera organizada videos que complementen los procesos de aprendizaje y acompañen la continuidad pedagógica. Se puede acceder mediante el link https://www.youtube.com/channel/UCzH9IMwge6XL7is3Cny_xbw

• Biblioteca digital de recursos educativos

Portal para que alumnos y docentes de todas las escuelas puedan acceder a libros de texto escolar y actividades. Para utilizar este ítem, será necesario bajar una aplicación que en breve estará disponible.