McConnell fue reelegido para otro periodo al frente de los republicanos en el Senado

El veterano senador Mitch McConnell fue reelegido este miércoles con amplitud como el líder del Partido Republicano en el Senado de Estados Unidos, pese a la que parecía la amenazante postulación de su par Rick Scott.

La votación, a puertas cerradas en la ornamentada antigua cámara del Senado, fue de 37 a 10, por lo que desde enero, cuando se abra el nuevo periodo, McConnell seguirá al mando de la bancada.

De 80 años y representante del estado rural de Kentucky, McConnell es senador desde 2014 y su lugar era ambicionado por Scott, que el martes hizo públicas sus aspiraciones con una carta al resto del bloque.

«Es hora de un nuevo liderazgo en el Senado que una a los republicanos para promover una valiente agenda conservadora; es por eso que me postulo para ser el líder republicano del Senado», anunció Scott, además, en Twitter.

El buen desempeño de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato, tradicionalmente adversas para el partido del presidente, privó a McConnell de liderar la mayoría en el Senado.

I’m honored that my Republican colleagues have reelected me to lead our outstanding Conference. Our united team is full of energy and ideas. We’re going to fight Democrats’ recklessness & promote our commonsense conservative vision to improve families’ lives & strengthen America.

— Leader McConnell (@LeaderMcConnell) November 16, 2022