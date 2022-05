McDonald’s y Renault decidieron vender sus activos en Rusia

La cadena Mc Donald

La cadena multinacional de comidas rápidas McDonald´s anunció este lunes que comenzó el proceso de venta de todos sus restaurantes en Rusia, tras 30 años de presencia en ese país, mientras que la automotriz francesa Renault, transfirió sus fábricas al gobierno ruso.

Luego de cerrar sus operaciones «temporalmente» el 8 de marzo tras el inicio de la invasión de Rusia en Ucrania, McDonald´s comunicó este lunes que iniciará el proceso de venta de sus 850 restaurantes en Rusia (84% propios y el resto en franquicias), según consignaron las agencias Bloomberg y AFP.

La cadena, que abrió su primer local en la Plaza Pushkin, ubicada en el centro de Moscú el 31 de enero de 1990, representó un símbolo de los últimos días de la Unión Soviética y la entrada al capitalismo con más de 5.000 personas haciendo fila en la inauguración.

En marzo, la firma estimó que la clausura le costaría unos US$ 50 millones por mes, con sus operaciones en Rusia representando, hasta ese momento, un 9% de su facturación total y 3% de su beneficio operativo. A fines contables, la venta de sus operaciones representará una disminución en los activos que calcula entre US$ 1.200 millones y US$ 1.400 millones.

«La crisis humanitaria causada por la invasión en Ucrania, y la consecuente incertidumbre, motivaron a McDonald´s a concluir que sus operaciones en Rusia no son viables ni son consistentes con sus valores», señaló la empresa en un comunicado.

McDonald´s y Renault se suman a una larga lista de multinacionales que abandonaron Rusia, como Coca-Cola, Pepsi, Starbucks, Visa, MasterCard, Microsoft y Unilever.

Tras el anuncio, la firma estadounidense espera una venta total de sus activos a un comprador local, al tiempo que, con la operación, removerá el logo y nombre de sus locales así como sus tradicionales «arcos dorados», conservando sus marcas registradas en ese país. Asimismo, prometió que continuará pagando a sus empleados en Rusia «hasta la clausura de cualquier transacción».

El comunicado también aclaró que, dada la situación, sus restaurantes continuarán cerrados en Ucrania, a la vez que proseguirá sus donaciones de alimento y alojamiento a los refugiados. «Estamos comprometidos con nuestra comunidad mundial y debemos permanecer inflexibles en nuestros valores», declaró el director general del grupo, Chris Kempczinski.

Renault también deja el país

La automotriz francesa acordó la transferencia de sus operaciones en Rusia al Instituto ruso de Investigación y Desarrollo de Automóviles y Motores por un valor simbólico de 1 rublo, lo que, en la práctica, es una nacionalización de sus activos.

En 2008, la automotriz francesa adquirió una participación minoritaria en AvtoVAZ, empresa que produce la marca Lada; para luego convertirse en accionista mayoritaria (67,69%) en 2016.

Con casi medio millón de vehículos vendidos durante el año pasado, Rusia representaba el segundo mercado, detrás de Europa en su conjunto, para el Grupo Renault.

En otro acto simbólico, el alcalde de Moscú, Sergey Sobyanin, anunció en enero que usarán la ex planta de Renault para volver a producir autos con la marca soviética Moskvitich.

McDonald´s y Renault se suman así a una larga lista de multinacionales que abandonaron Rusia, que incluye a gigantes como Coca-Cola, Pepsi, Starbucks, Visa, MasterCard, Microsoft y Unilever.