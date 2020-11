Joe Biden: “Me comprometo a ser un presidente que no busque dividir”

El mandatario electo de EEUU, Joe Biden, se comprometió esta noche “a ser un presidente que no busque dividir” e indicó que “es el momento de sanar a los EEUU”.

“Hemos tenido una clara y convincente victoria”, afirmó en su primer discurso tras declararse vencedor de las elecciones presidenciales, ante cientos de seguidores en Delaware, Washington y manifestó que desea “que Estados Unidos vuelva a ser respetado en todo el mundo”.

Biden valoró también el apoyo de la comunidad negra en el país y les prometió: “La comunidad negra siempre me apoyó y ahora yo los apoyaré a ustedes”.

Asimismo, el hombre que asumirá el 20 de enero del año que viene como el 46 presidente estadounidense, aseguró que su objetivo basal será “devolver el alma a Estados Unidos” y trabajará diariamente para ganar “la confianza de todas las personas”.

En otro pasaje de su exposición, les hizo un claro pedido a los votantes de Donald Trump: “Entiendo su frustración, pero es momento que todos nos demos una oportunidad de nuevo, volvamos a escucharnos, a hablarnos. dejemos de tratar a nuestros rivales como enemigos. Este es el momento de curar a Estados Unidos”.

“No hay que ser duros con los que no votaron por nosotros y pensar que son enemigos. No son enemigos, son americanos. Y esto es Estados Unidos. Soy un demócrata, pero seré presidente de EE.UU. Así que lucharé de la misma manera por los que no votaron por mí”, enfatizó.

El exvicepresidente de Barack Obama adelantó que su “trabajo se inicia manteniendo bajo el control el COVID-19”, por lo que aseguró que conformará “desde el primer día” en la Casa Blanca “un plan para controlar el virus” compuesto por “un grupo de asesores científicos”.

“Quiero que todo el mundo sepa que el primer día de mandato pondremos en marcha un plan para controlar el virus. No podemos recuperar las vidas perdidas, pero podemos salvar muchas”, informó.

Cerca del final, recordó a sus abuelos: “Mi abuelo me dijo: ‘Joe, mantén la fe’. Y mi abuela le replicó: ‘No, Joe. Multiplica, propaga la fe’”.

Este sábado Joseph Robinette Biden Jr., de 77 años, fue declarado triunfador al vencer a Donald Trump al superar el umbral de los 270 votos del Colegio Electoral necesarios para definir la pelea.

Tras tres días de tensiones por el conteo, en horas de la tarde de esta jornada, el candidato obtuvo los 20 votos electorales de Pensilvania, su estado natal, al tiempo que también logró los seis votos electorales al ganar en Nevada, según indicó primero la agencia AP.

Las palabras de Kamala Harris

Previamente, la vicepresidenta electa, Kamala Harris, manifestó: “la democracia de Estados Unidos solo es tan fuerte como nuestra voluntad de pelear por ella”.

“Nosotros, el pueblo, tenemos el poder de construir un futuro mejor”, expresó y agradeció a los que trabajaron en la campaña y “por traer al Partido Demócrata más gente que en ningún otro proceso electoral”.

También le dedicó un espacio a sus raíces al afirmar que su madre india “nunca se podría haber imaginado este día”, en el que “una mujer negra, latinoamericana y asiática”.

Por tal motivo, remarcó el ímpetu de Biden por”romper una de las barreras más importantes del país y elegir a una mujer negra como su compañera de fórmula”.