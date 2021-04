El joven argentino Gastón Abrego, deportista sin patologías previas y de 29 años, acaba de recibir el alta tras pasar 21 días ingresado por neumonía bilateral causada por la covid-19 en el Hospital Central de la provincia de Mendoza, al noroeste de Argentina.

Crónica covid: empecé el 4 de abril con síntomas leves como todos. Ya hacen 19 días y sigo internado. Dos días después de los síntomas me hice el test y di positivo. Toda esa semana mi salud fue decayendo. El martws 13 me empezó a faltar el aire y asistí a el hospital

Sigo: — Gastón Abrego (@gaston_abrego_) April 22, 2021

Él mismo ha ido narrando los aspectos que más duros de su estancia en el hospital, durante la cual ha compartido habitación con otros pacientes y algunos de ellos no han superado la enfermedad.

“Una noche, después de dormir una hora, sentí mucho movimiento a mi lado. El señor de la cama de al lado se estaba ahogando y las enfermeras lo estaban salvando. Todo fue en vano, dejó de respirar y nunca pudo llegar a terapia. No había lugar y su neumonía avanzó muy rápido”, expresó en un tuit.

“Me despertó el ruido de la bolsa mortuoria. Fue lamentable. Fue estar en frente a frente con la muerte. El señor de unos 60 años en la tarde había estado mandando unos audios, con esfuerzo y la enfermera le dijo que no hable y apague su celular. Él le hizo caso”, continuó.

El padre de Gastón Abrego murió por covid el pasado mes de octubre: “Cada hombre que vi morir ahí fue una parte de él que pude darle forma”.

Esta experiencia, cuenta, le ha servido para “sacarlo de mí y dejar en el mundo un testimonio de lo que sentí. No me contagié por descuidarme sin más. No pensé nunca individualmente sin más. Pase por la experiencia de perder a alguien y seguí cuidándome. No entiendo en gran parte cómo se contagia”.

Alta con secuelas

Tras 21 días de “pensamientos negativos” y “desesperación”, el joven ha recibido el alta hospitalaria. “No estoy al 100 (%)… me cuesta hablar sin quedarme sin aire, pero voy a volver a casa, tras 21 días de esta enfermedad vuelvo con mi mamá, mis hermanos y mis sobrinos. Estoy muy feliz”, ha compartido en las redes.

pero sobre todo, le agradezco a las personas que se la ingenian para sobreponerse y sacar a flote a los pacientes. Ellos también tienen familias y siguen dando la batalla por todos. Una vez más, gracias! pic.twitter.com/9KgWXKtpWo — Gastón Abrego (@gaston_abrego_) April 26, 2021

“Agradezco a la vida que puedo contarlo, al un sistema de salud pública que me asistió en todo momento, pero sobre todo, le agradezco a las personas que se la ingenian para sobreponerse y sacar a flote a los pacientes. Ellos también tienen familias y siguen dando la batalla por todos”, ha añadido.