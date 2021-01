Ritondo «Me encantaría, pero depende quien sea el mejor candidato»

El jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados y exministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, sostuvo que le «encantaría» gobernar la provincia y que preferiría a la exmandataria María Eugenia Vidal como candidata presidencial de Juntos por el Cambio, aunque también tuvo elogios para el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Cristian Ritondo se refirió además al papel que debería jugar el expresidente Mauricio Macri y consideró que Emilio Monzó y su círculo de peronistas críticos a la conducción de Macri «están dentro de Juntos por el Cambio».

Consultado sobre si preferiría a Rodríguez Larreta o Vidal como candidatos presidenciales en 2023, el legislador expresó: «Lo dije claramente: María Eugenia, tiene una construcción de poder con mucha sensibilidad social», dijo Ritondo en una entrevista periodística.

«Esto no le resta méritos a Horacio, que hoy encabeza las encuestas con la mejor imagen de un dirigente del país. Ni a la metodología de trabajo constante que tiene, ni la amplitud política que tiene», añadió.

Y ante la pregunta de si querría ser gobernador bonaerense, Ritondo respondió:

«Me encantaría. Pero eso depende de quién sea el mejor candidato. Juntos por el Cambio tiene muy buenos candidatos. Trabajo en la provincia, milito en la provincia, y ojalá me toque encabezarla. Si no me toca, acompañaré al mejor candidato», agregó.

A su vez, Ritondo crítico al Gobierno por el manejo de la pandemia de coronavirus, y en ese sentido consideró que «corren detrás de la pelota todo el tiempo» asegurando que esta gestión «iba a mandar 60 proyectos de reactivación económica y todavía no mandó ninguno».

El legislador también sostuvo que «tiene que haber PASO» porque «es parte del sistema democrático» y defendió el lugar de Macri en su partido.

«Macri es miembro fundador de este espacio, del PRO. Nos ha hecho crecer a muchos de nosotros. Nos ha dado la oportunidad. Nunca tenemos que relegarlo. Es importante escucharlo, aunque alguna vez podamos disentir con él», cerró el diputado.