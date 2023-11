«Me sentí un poco tocado»: Jaime Bayly reveló los pormenores de la entrevista del «sexo con los elefantes» con Javier Milei

Antes del balotaje programado para el 19 de noviembre, el postulante presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, fue entrevistado por el periodista peruano Jaime Bayly para discutir sus propuestas y el destino de Argentina. No obstante, en los días posteriores a la publicación, el escritor reconoció haber editado la entrevista y expresó que se se había sentido incómodo por los dichos del lider libertario.

El conductor compartió que Milei llegó tarde y dedicó un considerable tiempo a su arreglo personal, lo que desde el principio le pareció peculiar: “De hecho había contratado a una maquilladora… El maquillaje me sorprendió, tardó muchísimo”.

“En un momento habló de la historia económica de la Argentina, de la historia de la inflación, de la moneda y se tomó cinco minutos para dar esa respuesta. Además, yo no se lo había preguntado”, aseguró en Orson Radio.

Después, admitió que trató de interrumpirlo en varias ocasiones, pero «no lo dejaba», y señaló que exhibía “un pequeño brote o tic o pulsión de autoritarismo de ‘por favor cállate que estoy dando una clase’”.

Jaime Bayly: «Milei es un candidato sexy, me gustaría besarlo»

“Después editás y le cortás los pedacitos en que habló desmesuradamente que eso terminé haciendo”, reveló.

Finalmente, se abordó la analogía utilizada por Milei que le resultó “chocante”. “’A mí me da igual que un hombre tenga sexo con un hombre que un hombre tenga sexo con un elefante, es cuestión de que el hombre consienta y el elefante consienta’. Si eso no suena homofóbico, suena a desdeñoso, a burlón y en ese punto me sentí un poco tocado”, comentó.

Durante una entrevista, el presentador peruano Jaime Bayly le preguntó a Milei sobre su posición respecto a la diversidad sexual y si tiene amigos homosexuales. La respuesta del candidato fue: «Yo no los califico en esos términos».

Inmediatamente después, para articular su postura, utilizó una definición del liberalismo proporcionada por Alberto Benegas Lynch hijo. «El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad«, afirmó.

Entrevistado por Jaime Bayly, Milei denunció «irregularidades que ponen en duda el resultado» electoral

«¿Qué me importa a mi cual es tu elección sexual?», preguntó y señaló confundido: «Si vos queres estar con un elefante, bueno si tenés el consentimiento de un elefante, es un problema tuyo y del elefante». Para muchos, esta respuesta representa un hecho lamentable para definirse respecto a la homosexualidad.

“Vos te querés percibir un puma, hacelo, me da lo mismo. Mientras no me hagas pagar la cuenta hacé lo que quieras; pero no me lo impongas desde el Estado”, expresó en otra entrevista en relación a la identidad de género.

Finalmente, en relación al matrimonio entre personas del mismo sexo, manifestó: «Para mi el matrimonio es un contrato y puede ser de dos partes, de tres, de cuatro, de cincuenta. A mi me da lo mismo. Lo único que yo objeto del contrato es cuando se mete el Estado».