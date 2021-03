Eduardo Valdés: “Me vacunaré cuando todos los argentinos tengan la posibilidad de estar vacunados”

El legislador nacional que iba a viajar junto al senador Jorge Taiana en la delegación que acompañaría a Alberto Fernández en México, realizado en febrero pasado, relató que “nos plantearon que efectivamente había que vacunarse, que nosotros estábamos comprendidos dentro del personal estratégico del Plan Vacunatorio Nacional, porque inclusive en Ciudad de México era alto el efecto del coronavirus y hasta era de responsabilidad nuestra para con la comitiva“.

En ese sentido, explicó que “fuimos convocados al Hospital Posadas el jueves 18 a las 11 de la mañana. Y estuvimos allí y pueden mirar las cámaras que filman el ingreso al Hospital Posadas. Y allí nos dicen que nuestra dosis fue trasladada al vacunatorio del Ministerio de Salud de la Nación en la calle Lima. Y fuimos y llegamos a la 1 de la tarde a ese lugar”.

“Nunca imaginamos que estábamos en un vacunatorio VIP”, aseguró Valdés. “Sorpresivamente, la misma persona que nos invitó después dijo que no podíamos acceder al avión que viajaba de Aeroméxico al viaje”, agregó, señalando que “no me dieron explicaciones ni de la decisión de no ir en avión, ni de la decisión de que después sí teníamos que estar vacunados en México y acompañando a la delegación”.

Finalmente, dijo que “tomé la decisión de no darme la segunda dosis... Me vacunaré cuando todos los argentinos tengan la posibilidad de estar vacunados”, concluyó el diputado oficialista durante la sesión especial que se desarrolla este sábado en la cámara baja.