“Me voy a poner a disposición de la Justicia» – NCN

El diputado nacional del Frente de Todos y presidente de la comisión de Tramite Legislativo, Marcos Cleri (Santa Fé), convocó a una reunión para poner en debate nuevamente un decreto del gobierno de Mauricio Macri que modificó la AFI y que el cuerpo ya había dictaminado. El oficialismo argumentó poner en debate de nuevo el DNU para que los diputados «fijen posición» y entre otras cosas, por «la causa sobre espionaje a dirigentes políticos» en las que el propio Cleri es mencionado.

Juntos por el Cambio denunció una irregularidad en la convocatoria y en la conformación de la orden del dia con decretos que ya tenían dictamen de la comisión y se retiró de la videconferencia. La principal bancada de la oposición pidió tratar el tema en el recinto.

Sobre la aparición de su nombre en una lista de personas presuntamente sometidas a espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, que “no sorprende, pero no se puede naturalizar”. “Que en el gobierno de Mauricio Macri hayan procedido por fuera de las normas no sorprende, pero no se pueden naturalizar estas prácticas”, agregó el diputado santafesino.

“Hay que mejorar la democracia, no retroceder a tiempos oscuros”, advirtió Cleri al ser consultado respecto de la denuncia por espionaje ilegal a dirigentes políticos, periodistas y empresarios que se difundió en las últimas horas, en las que se lo menciona como uno de los referentes opositores afectados cuando gobernaba Macri.

“Me voy a poner a disposición de la Justicia y estoy evaluando la posibilidad de presentarme como querellante”, adelantó el legislador a través de un comunicado.

A la vez, indicó que la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, le había anticipado ayer la denuncia penal sobre las tareas ilegales de inteligencia interna que se realizaron durante el gobierno anterior, y que fue presentada esta mañana en los tribunales federales de Comodoro Py.