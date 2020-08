La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (Cicop) se mostró nuevamente en alerta por la crítica situación de hospitales públicos del Conurbano bonaerense y reiteró su pedido al Gobierno provincial para que convoque a paritarias.

La entidad sindical destacó que “los hospitales públicos de los primeros cordones del Conurbano enfrentan una situación de elevada demanda y creciente ocupación de camas de manera crítica y de ausencia de personal”.

“Crece también el número de trabajadores contagiados, lo que perjudica a los planteles que, al inicio de la pandemia de coronavirus el 20 de marzo último, ya estaban diezmados por años de desinversión, bajos salarios y restricciones en la asignación de cargos”, subrayaron desde la Cicop.

Sobre los contagios entre el personal de salud, desde el gremio adelantaron que no cuentan con datos oficiales desde el 27 de julio, cuando la cifra de casos positivos ya superaba los 7.500 casos.

“La actualización de datos del personal contagiado y de las camas críticas ocupadas fue reclamado de forma insistente ante los funcionarios ministeriales en los últimos días, pero no hubo aún respuestas”, aseguraron.

Al mismo tiempo, los médicos bonaerenses reiteraron su pedido a una “convocatoria oficial a paritarias”. Cabe recordar que el gobernador Axel Kicillof promulgó el Decreto 679/20 asignando un estímulo para el personal del sector de forma no remunerativa y no bonificable.

“Ello aseguró la efectiva prestación de servicios y delegó en las autoridades de las jurisdicciones y organismos la valoración previa al otorgamiento del beneficio. Pero la medida carece de mayores precisiones respecto de la forma de aplicación y no surgió de una negociación paritaria, no representa un aumento salarial y no tiene ese carácter”, destacó la organización gremial.

La entrada Médicos alertan por la “crítica situación” del sector y “ausencia de personal” se publicó primero en Mundo Gremial.