Médicos residentes británicos vuelven al paro en reclamo de un aumento salarial

Médicos residentes de toda Inglaterra iniciaron este martes una huelga de cuatro días exigiendo un aumento salarial del 35% y una mayor seguridad en la atención de los pacientes.

El sindicato Asociación Médica Británica (BMA) solicitó una «restauración salarial» debido a los 15 años de aumentos por debajo de la inflación que han tenido los médicos jóvenes.

Sin embargo, el ministro de Salud, Steve Barclay, dijo que tal aumento salarial no es razonable y pidió a los médicos que reconsideren su posición y regresen a trabajar para evitar la interrupción en la atención médica a los pacientes.

Los médicos jóvenes respondieron que estaban decididos a continuar con la huelga hasta que se cumplan sus demandas.

Se espera que se cancelen más de 250.000 turnos y operaciones y que se vea afectada hasta la mitad de los tratamientos planificados.

