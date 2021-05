Médicos Sin Fronteras: “Los laboratorios crearon escasez y exclusión de vacunas” – Télam

“Las grandes farmacuticas tambin estn en contra” plante Felipe Carvalho, asesor de Mdicos sin Fronteras

El control de los grandes laboratorios productores de las vacunas contra el coronavirus “llev a este escenario de escasez y exclusin que hace prever que la pandemia siga varios aos”, alert el asesor de Mdicos Sin Frontera (MSF), Felipe Carvalho, quien, aunque calific de “histrica” la decisin de Estados Unidos de apoyar una exencin temporal de la propiedad intelectual, anticip un efecto rebote en la Unin Europea y Brasil que todava se oponen.

“Es importante que este movimiento llegue tambin a Latinoamrica, porque an hay muchos oponindose. Los pocos que la apoyan son Argentina, Bolivia, Venezuela y algunos de pases de Amrica Central”, resalt.

La propuesta por un levantamiento temporal de las patentes fue presentada en octubre por India y Sudfrica dentro de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC) y, tras varios meses de escasos avances, el Gobierno de Joe Biden anunci ayer que suma su respaldo, lo que le meti presin a otras naciones desarrolladas, sedes de las farmacuticas, que rechazan esa opcin.

Los ms de 100 pases que apoyan la idea de liberar las patentes se comprometieron a modificar parte de la propuesta original con el objetivo de lograr un consenso en una votacin prevista para principios de junio.

“Es una decisin histrica y muy importante. En las ltimas semanas la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, ya haba dicho que las soluciones de mercado no estaban funcionando y que la inequidad actual es inaceptable”, explic a Tlam Carvalho, coordinador para Latinoamrica de la Campaa de Acceso a Medicamentos de MSF.

El referente brasileo aclar que la exencin “no es una solucin mgica”, pero opin que, “si no se eliminan estas barreras legales, no salimos de donde estamos ahora, con un excesivo control de las empresas de los precios, los plazos y la tecnologa”.

Expandir la iniciativa

“Este control llev a al escenario actual de escasez y exclusin de vacunas y nos pone en riesgo de que la pandemia siga por varios aos ms”, aadi el representante de la ONG, presente en 70 pases y que desde el ao pasado reclama a los laboratorios y los Gobiernos a que levanten las patentes de los frmacos y testeos ante la emergencia global.

El caso de Brasil

“Brasil est abiertamente en contra, mientras que Chile, Colombia y Ecuador vienen repitiendo cuestionamientos que en la prctica significa dilatar el debate. Y otros estn en silencio como Paraguay y Uruguay”, precis.

El caso de Brasil es relevante por el peso en la regin y por ser uno de los ms afectados en el mundo por el coronavirus, adems del significado poltico asumido por el Gobierno de Jair Bolsonaro de ir en una direccin contraria al resto de sus socios en el Brics, el bloque que comparte con Rusia, China, India y Sudfrica.

“Hay mucha presin interna en Brasil: parlamentarios y representantes de la sociedad civil que demandan un cambio de posicin. Brasil est cada vez ms aislado a nivel internacional, y ms ahora con este cambio de posicin de Estados Unidos”, indic el asesor de MSF.

Carvalho anticip, adems, que la decisin de Estados Unidos provocar un respaldo de otros pases, lo que ya ocurri con Francia, Rusia y Nueva Zelanda.

Postura de la industria farmacutica

Las decisiones en la OMC se realizan por consenso, por lo que la exencin temporal no va a avanzar mientras se mantenga el rechazo de Reino Unido, Suiza y la Unin Europea, que a travs de la presidenta de la Comisin Europea, Ursula von der Leyen, realiz una declaracin bastante tibia sobre su posicionamiento, a diferencia de Alemania que reafirm su oposicin.

Las grandes farmacuticas tambin estn en contra con argumentos que van desde una defensa de la innovacin a afirmar que la suspensin de las patentes no va a incrementar la produccin global de frmacos.

“Si esta propuesta no va a cambiar nada por qu estn tan preocupadas de expresar su rechazo”, respondi Carvalho y aadi: “Hay productores de pases como Canad, Israel, Bangladesh e India que declararon que tienen capacidad y conocimientos tcnicos para fabricar vacunas como la de Johnson & Johnson, pero no logran tener acceso a las informaciones tcnicas ya que las empresas no estn interesadas en tercerizar la fabricacin”.

Recursos pblicos y privilegios privados

“El tema es que los laboratorios no quieren perder el control de las tecnologas, pero compartir el conocimiento es necesario en esta emergencia de salud pblica”, apunt.

El activista record que “las vacunas fueron desarrolladas principalmente con fondos pblicos y con ensayos clnicos en los que participaron voluntarios de varios pases, por lo tanto deberan ser un bien pblico”.

“Al principio de la pandemia los pases hablaban de las vacunas como bienes pblicos globales. Esto lo decan (el presidente francs Emmanuel) Macron, (la canciller alemana Angela) Merkel, entre otros, pero cuando empez la discusin en la OMC fue evidente el lobby de las farmacuticas”, critic.

Perspectiva para junio

El debate sobre la propiedad intelectual va a seguir en reuniones informales en el seno del organismo multilateral con sede en Ginebra, Suiza, previstas para la segunda quincena de este mes.

Los ms de 100 pases que la apoyan se comprometieron a modificar parte de la propuesta original con el objetivo de lograr un consenso en una votacin prevista para principios de junio.