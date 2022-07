Medina dijo que ‘Macri, Vidal, Villegas y Garro tienen que estar presos’

Medina cumplía prisión domiciliaria desde septiembre de 2017 en su vivienda de la localidad de Punta Lara.



El exjefe de la Uocra platense, Juan Pablo «Pata» Medina, quien fue excarcelado este jueves, dijo este viernes que fue perseguido por «defender el derecho sagrado de los trabajadores» y dijo que «los que tienen que estar presos» son los que integraron la «mesa antisindical» del gobierno de Mauricio Macri.

«Me difamaron, me tiraron al horno con el fuego encendido, pero sigo parado porque no tengo nada que ocultar”», expresó este viernes Medina durante una entrevista con Radio Con Vos, en la que afirmó que Macri, (María Eugenia) Vidal, (Marcelo) Villegas y (Julio) Garro «todos los que me hicieron espionaje a mí y a mi familia tienen que estar presos”.

“Me persiguieron por ser un dirigente que siempre defendí el derecho sagrado de los trabajadores. A toda la mesa antisindical la voy a denunciar», continuó.

Este jueves, la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la excarcelación dispuesta en marzo último para Medina -pero se mantiene la prohibición de realizar actividad sindical- tras lo cual fue liberado.

Medina cumplía prisión domiciliaria desde septiembre de 2017 en su vivienda de la localidad de Punta Lara, en el municipio de Ensenada, por orden del juez federal de Quilmes Luis Armella.

En aquel momento fue procesado por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión, y además le trabó un embargo por 200 millones de pesos.

La medida fue dispuesta por la Sala II del mencionado tribunal, integrada por los jueces Carlos A. Mahiques y Guillermo Yacobucci y la jueza Angela Ledesma, al declarar inadmisible un recurso extraordinario presentado por la fiscalía.

María Eugenia Vidal y su ministro de trabajo, Marcelo Villegas.

De esa manera, quedó firme la libertad para el exsindicalista, acusado de hechos de corrupción, que había sido dispuesta en marzo último por el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata.

El dirigente sindical se refirió al expediente que instruye el juez Federal Ernesto Kreplak en la causa conocida como la «Gestapo bonaerense», en la cual se investiga un video hallado en la AFI, en el que se muestra una reunión de ministros, legisladores, agentes de inteligencia y empresarios mientras armaban una estrategia para imputar delitos a Medina.

En ese video, Villegas afirma: «Creéme que si yo pudiera tener (y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte) una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”.

En la entrevista, «Pata» Medina dijo que “jamás» tuvo una empresa, a pesar de las versiones que indican que era el dueño de un servicio de catering; reconoció ser propietario de una casa de madera de 70 metros cuadrados en Cariló, pero remarcó que «eso no es ilegal” y aseveró: “Nunca les metí la mano en el bolsillo a los trabajadores”.

En declaraciones formuladas a Télam, el abogado del sindicalista, César Albarracín, dijo este jueves que la excarcelación de Medina es «una decisión muy importante, porque toma nota de las gravísimas irregularidades y delitos cometidos por los espías, funcionarios macristas y empresarios de la mesa de la Gestapo».

«Ahora vamos a reclamar que cesen las restantes restricciones que continúan vigentes, como la de ejercer actividades sindicales, impedimento absolutamente inconstitucional para una persona que no tiene condenas en su contra», dijo.

El letrado planteó que reclamarán «que se profundice la investigación que lleva adelante el Juez Kreplak, y se avance en la imputación pendiente hacia María Eugenia Vidal y Mauricio Macri«.