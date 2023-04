Meloni desautorizó al ministro que calificó a la migración de ‘sustitución étnica’

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se desmarcó este miércoles del ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, quien había señalado que la llegada de personas inmigrantes al país puede ser una «sustitución étnica», una construcción usada por grupos supremacistas.

«La teoría de la gran sustitución es un mito neonazi de que los blancos están siendo reemplazados por no blancos», criticó este miércoles una nota oficial publicada en el sitio del Ejecutivo que encabeza Meloni, governo.it, luego de que Lollobrigida usara el pasado martes esa frase para referirse a la llegada masiva de inmigrantes.

«A menudo, como en tantas otras teorías de la conspiración, los judíos son señalados como los verdaderos culpables», agregó la nota.

Lollobrigida había pedido el pasado martes «incentivar los nacimientos» como forma de evitar una «sustitución étnica» ante la llegada de las personas extranjeras necesarias para ocupar los puestos de trabajo vacantes en el país.

Los dichos del ministro, miembro del partido Hermanos de Italia liderado por Meloni, se dan en un marco de, por un lado, fuertes reclamos de Roma a sus socios europeos para que haya un reparto equitativo de los inmigrantes que llegan por vía marítima a las costas de los países mediterráneos y, por el otro, la intención del Ejecutivo de desplegar una batería de medidas para promover la natalidad como forma de revertir la baja demográfica en vez de apostar a la llegada de personas desde el exterior.

Este miércoles, incluso miembros de la Liga, uno de los socios en el Gobierno de coalición de derecha, se sumaron a las críticas a Lollobrigida y lamentaron las «feas palabras» sobre la inmigración.

«Son palabras verdaderamente feas. No las utilizaría jamás», planteó este miércoles el jefe de bloque de la Liga en Diputados, Riccardo Molinari.

En la misma línea, el vicepresidente del Senado y también miembro de la Liga, Gianmarco Centinaio, consideró que el ministro «se equivocó en la forma y en fondo».

Ottimo bilancio della missione in Etiopia. C’è molta attenzione per la nostra capacità di cooperare in modo non predatorio contribuendo alla stabilità delle nazioni africane, difendendo così anche le nostre aziende sul territorio e contrastando le cause dell’immigrazione illegale pic.twitter.com/wHCHQcauoL

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 15, 2023