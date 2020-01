Mema: Sin subsidios, el boleto en Mendoza costaría $85

P.: ¿Alcanza lo anunciado para congelar el boleto?

N.M.: En parte sí, pero va a depender también de nuestros costos y del tratamiento del Presupuesto en la provincia. La oposición planteó una espera hasta que se defina el Presupuesto Nacional. Igual, en la reunión con Meoni se habló de números, hay fondos. Vamos a ver ahora cómo se termina plasmando en resoluciones y convenios. Es un aliciente. Queda saber la ecuanimidad del reparto, pero fuimos tenidos en cuenta.

P.: ¿Se habló de cómo seguirán después del día 120, cuando termine el subsidio?

N.M.: Mostraron intenciones, quieren incorporar tecnología para seguir gastos, cantidad de pasajeros, etcétera. También se habló de un subsidio a las energías limpias y en ese caso Mendoza tiene la primera flota de colectivos eléctricos del país y la segunda de América Latina. Tenemos 18 colectivos eléctricos, troles y metrotranvías. Son 120 días para reorganizar el esquema y después nos volveremos a juntar. Se realizarán después reuniones con cada jurisdicción.

Natalio Mema_fuchila 01.jpg Foto: Mariano Fuchila.

P.: Respecto a tarifas, ya habían anunciado antes el congelamiento de transporte y electricidad, ¿no les jugó en contra en el pedido?

N.M.: El congelamiento de la tarifa eléctrica que dispuso el Gobierno nacional impacta sólo en AMBA y eso nos genera una diferencia de costos de producción y de nuestros bienes y servicios. Desde diciembre de 2018 hubo un aumento en los costos, pero seguimos con las mismas tarifas porque no podemos trasladarlo a los usuarios. Si AMBA no aumenta y está cerca de los centros de consumo y los puertos, si Mendoza actualiza queda en una desventaja competitiva. Eso en la tarifa eléctrica, un tema que todavía no discutimos con Nación. Y en materia de Transporte, lo mismo: hace al costo y la calidad de vida. Si avanzábamos, iba a aumentar el boleto, que hoy en la provincia es de $18, uno de los más bajos del país. El aumento impacta en los menores ingresos en su gran mayoría. Son las pocas herramientas que tiene la provincia en materia económica. Tomamos las medidas con dos reglas de oro: primero, no gastar más de lo que ingresa. Es decir, mantener el superávit corriente. Segundo, no aumentar la presión impositiva pese a la adenda del Pacto Fiscal. No subimos Ingresos Brutos.

P.: ¿Cuál sería el valor del boleto en Mendoza sin subsidios?

N.M.: La tarifa que debería pagar el usuario sería $85 por el transporte urbano. Hoy estamos subsidiando unos $58 por pasaje. Hasta 2018 subsidiábamos un tercio del pasaje y el otro tercio Nación. Empezamos a recibir un 15% más de coparticipación que se dejó de retener, pero perdimos los subsidios. Fue federal la quita, porque también se dejó de subsidiar la distribución eléctrica y el transporte en AMBA. Veníamos de un esquema donde el 91% de los subsidios quedaban en AMBA. Con la tarifa congelada, si llegan estos fondos la financiación será un 70% la provincia, 15% Nación y 15% los usuarios.

Natalio Mema_fuchila 02.jpg Foto: Mariano Fuchila.

P.: Mencionaba que era central el Presupuesto, ¿en qué estado está?

N.M.: Esperamos que la discusión del Presupuesto sea razonable y poder refinanciar las deudas que vencen este año. Eso requiere dos tercios de los votos en la Legislatura. Y seguir con el plan de obras públicas vía una autorización de deuda. Son proyectos específicos con tasas muy buenas. Si podemos alcanzar un acuerdo político, podemos mantener este tipo de medidas y el ritmo de obras. El PJ pidió tiempo hasta febrero para tratarlo. Sobre finales de año dijeron que nos iba a acompañar, lo mismo con el roll over. Ahora lo están pensando. El PJ está exigiendo algo así como que mostremos la situación de la provincia, quieren mostrar que en la gestión anterior hubo algún problema con las cuentas públicas. Pero eso no ha ocurrido. Sí hay una situación fiscal compleja por cómo está la macroeconomía. Los egresos subieron por ascensor y los ingresos subieron caminando.

P: ¿Cambió algo con la marcha atrás con la ley minera dentro del oficialismo y en la relación con el PJ?

N.M.: El gobernador Rodolfo Suarez mostró prudencia y cautela, que está escuchando lo que pasa en la sociedad civil. Fue una medida positiva en base a lo que estaba reclamando la ciudadanía. Eso también se conversó con la oposición, que acompañó la medida. Fue parte de la campaña de ambos frentes. Internamente, el oficialismo está muy unido, si bien hubo diferentes posturas frente a la minería. La oposición también está haciendo su reacomodamiento. El diálogo con el PJ es posible. Las medidas que planteamos son difíciles de no acompañar: congelar la electricidad o el transporte, no subir los costos de producción, etc.

P: ¿Funcionó la reforma del sistema de transporte que hicieron el año pasado?

N.M.: Hicimos una reforma total del sistema urbano. Fue duro al comienzo porque hubo cambios sustanciales en base a estudios en la provincia. Junto con Santa Fe, Mendoza es la única provincia que hace licitaciones. Da transparencia. En el área metropolitana hubo dudas al comienzo y costó adaptarse. Hoy está funcionando muy bien, con un promedio de antigüedad de las unidades de 5 años, con 1.400 colectivos, que es el mayor número después de Buenos Aires. Tuvimos una suba de 7% más de pasajeros. Quedan algunas reformas, pero el sistema está funcionando.