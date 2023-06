Mempo Giardinelli: «Voté dos veces al FdT pero me fui apartando con los años»

Mempo Giardinelli se defendió de quienes puedan tildar su candidatura a presidente como testimonial. «Queremos dar testimonio de que es posible una Argentina diferente», afirmó el precandidato a presidente por la Coalición Paz, Democracia y Soberanía, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Presentaste tu precandidatura a presidente?

Si. Con mucha gente del Interior, todo provinciano lo nuestro. Vivo en Resistencia y me muevo mucho por el país recorriendo, viajando, dando conferencias, charlas. Tengo una posición política que es muy reconocida.

Vengo trabajando muy críticamente las posiciones de Alberto Fernández frente a dos temas que, para mí, son fundamentales para nuestro país y uno es el Río Paraná, que está confeccionado, está perdido. Hoy es un río internacional, ya no lo maneja Argentina. El tema es el Canal Magdalena, que es una obra necesaria, urgente y encima es un bragado barato que se necesita. Es decir, no hay voluntad de hacer.

Desde ahí, comencé una extraña militancia porque hace tiempo que no estoy en una militancia activa. Sí soy fundador del Manifiesto Argentino en la crisis del 2001. Escribí algunos libros al respecto, milité por los principios que ahora estoy subrayando cada vez más que es la paz, democracia y la soberanía, que son los temas centrales de la coalición que formamos, que se llama «Paz, Democracia y Soberanía».

Este trabajo me llevó a ir dando vueltas por el país, investigar mucho. Escribo todas las semanas en Página/12. Allí vine haciendo, de alguna manera, una exposición de todo lo que lleva descubriendo respecto del maltrato al Paraná, el padre río, como lo llamaban los guaraníes, la necesidad de Magdalena y un montón de esas cosas que tiene que ver con el Río, con el contrabando, narco, irregularidades. No sube el Senasa, ni siquiera la Prefectura Naval, por lo que es un río totalmente liberado, esto es una barbaridad.

Voté dos veces al FdT pero me fui apartando con los años. Más de una vez el Presidente, a varios que trabajamos en esto, nos dijo de que ya estaba todo listo. El último acto fue hace un mes y medio o dos meses en el puerto del y como dicen los mexicanos «siempre atole con el dedo», lo que significa ponerle el dedo con dulce de leche al bebé para que se calle la boca.

En ese sentido, mucha gente, como yo viajo mucho por el Interior, tengo una vida intensa, y se ve que me conocían o más o menos tuvieron una idea de mi popularidad y como yo encarno estos sentimientos algunos compañeros me propusieron el por qué no largarlo, y salió así.

Es una candidatura que puede ser vista como testimonial, nosotros queremos dar testimonio de que es posible una Argentina diferente, no queremos política para repartir cargos, para decir «esto es mío, esto es tuyo, dámelo, negociamos aquello», algo no le hace bien a la patria, a la política.

Partimos de una declaración de 30 puntos que es lo que nosotros queremos hacer si llegáramos por un milagro, algo que no esperamos, porque creemos que no nos va a alcanzar y no tenemos dinero para una campaña. Con todas esas limitaciones, hay mucha gente que se va sumando. En el Interior del país estamos teniendo una notable popularidad y entusiasmo. Vamos a ver, no hacemos alianzas, no tenemos sponsors, pero si algunos partidos tradicionales como el Partido Humanista, por ejemplo.

En eso estamos, modestos, manejándonos con lo que se puede. Yo viajando lo que puedo, todo a pulmón, sin dinero, sponsors que no queremos tener porque nos parece que esto nos da mayor libertad de pensamiento y expresión.

