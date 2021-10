Mena: «Por primera vez fuimos escuchados en esta causa descabellada» – Télam

Mena sostuvo que «estaban llevando adelante una causa absolutamente inexistente».

El viceministro de Justicia, Juan Martn Mena, sostuvo que fue «la primera vez en seis aos» que se sinti escuchado por la Justicia luego del fallo de este jueves en el que fue uno de los sobresedos por inexistencia de delito en la causa por la firma del Memorndum con Irn por el atentado a la AMIA y sostuvo que hubo un «objetivo poltico» detrs de la misma.

«Fue la primera vez en seis aos desde que existe esta descabellada causa judicial en la que fuimos escuchados por un tribunal por jueces imparciales y se resolvi de la nica manera posible», afirm en dilogo con El Destape Radio.

En ese sentido, Mena sostuvo que «estaban llevando adelante una causa absolutamente inexistente» porque el problema no era la falta de pruebas sino que «nunca hubo un delito».

«Eso fue lo que denuncibamos, pero nos encontrbamos frente a lo ms canalla y servil de la justicia argentina, que durante aos avanz con un objetivo poltico», apunt.

«Esta causa fue usada para confundir y como excusa durante seis aos para no investigar y favorecer privilegios y beneficios para los encubridores»” Juan Martn Mena

En un fallo unnime del tribunal que preparaba el juicio oral, la vicepresidenta Cristina Fernndez de Kirchner fue sobreseda este jueves por inexistencia de delito junto a los dems acusados en la causa por la firma del Memorndum con Irn por el atentado a la AMIA.

Los jueces Mara Gabriela Lpez Iiguez, Daniel Obligado y Jos Michilini sobreseyeron a la expresidenta y actual Vicepresidenta de la Nacin y titular del Senado; al procurador del Tesoro de la Nacin, Carlos Zannini; al senador Oscar Parrilli; al viceministro Mena, y al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrs Larroque, entre otros, segn un fallo de 387 carillas.

En sus declaraciones de este viernes, Mena sostuvo que «no hay nada que festejar» y lament que el excanciller Hctor Timerman «no estuviese presente ayer para ver el final de esta causa».

Mena, sostuvo hoy que fue «la primera vez en seis aos» que se sinti escuchado por la Justicia.

«Eso nos genera un dolor irreparable. (El procurador del Tesoro) Carlos Zannini pas meses preso por una causa donde no haba delito», indic y agreg que aunque hay que reconocer que «hay sectores de la Justicia que no estuvieron involucrados», en este momento tiene un «conjunto de sensaciones encontradas» que invitan a redoblar los esfuerzos para que «una cosa as no vuelva a suceder nunca mas».

«Falta mucho para que la Justicia argentina vuelva a su cauce normal, que es ni ms ni menos que la aplicacin del derecho», apunt.

En tanto, el viceministro de Justicia explic que las querellas todava «tienen la posibilidad de apelar este fallo» para que sea revisada por la cmara federal de casacin penal, pero asegur que «el fallo es contundente».

«Falta mucho para que la Justicia argentina vuelva a su cauce normal, que es ni ms ni menos que la aplicacin del derecho»” Juan Martn Mena

«Esta causa fue inmediatamente cerrada por inexistencia de delito en dos oportunidades por el juez Daniel Rafecas. Todas las instancias ratificaron la inexistencia de delito, no haba una sola prueba de lo que se estaba sosteniendo», detall.

Adems, consider que se trat de una «manipulacin judicial» del expresidente Mauricio Macri para «reabrir una causa fenecida», algo prohibido por la Constitucin nacional.

«La hiptesis principal que nos adjudicaban, que era hacer caer las alertas rojas, no se produjo nunca y, para para ver que no se caan las notificaciones rojas, no haca falta producir prueba; solo entrar a la pgina de internet de Interpol», subray.

Por ltimo, Mena ratific «el compromiso de siempre» de la Justicia y el Estado argentino con las vctimas del atentado, a las que le deben «muchsimas respuestas».

«Esta causa fue usada para confundir a las victimas del atentado y para poner una excusa durante seis aos para no investigar ni una medida y favorecer privilegios y beneficios para los encubridores», concluy.