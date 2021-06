MENDOZA – Buscan prohibir con fuerza de ley el denominado “lenguaje inclusivo” en la provincia – NCN

El diputado provincial por el PRO, Gustavo Cairo, presentó un proyecto para que no se utilice el supuesto “lenguaje inclusivo” en documentos oficiales emitidos por los tres poderes del Estado en todos sus niveles, como así tampoco en escuelas de cualquier punto de Mendoza.

En los últimos años, el lenguaje inclusivo tomó fuerza en algunos sectores de la población joven en las comunicaciones verbales y escritas, según plantean quienes así lo defienden, para en teoría buscar la eliminación de estereotipos de género, sesgos sexistas y diversas formas que estos sectores lo tildan de discriminación. Además de incorporar el uso de “las/los” en los discursos y sumar pronombres y determinantes sin género, que desvirtuan el amplio y variado idioma español, algunos hablantes van más allá y remplazan la “o” por la “e”, la “x” o el “@” (en los textos escritos) para romper con el binomio masculino/femenino.

En diálogo con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael, Cairo expresó que esto es algo que vive “de cerca en la Cámara de Diputados”, ya que poco antes de su ingreso a la Cámara baja “se modificó el reglamento interno y se han duplicado todas las palabras”. “Todos los artículos se han agrandado, duplicando las palabras en el sentido masculino y femenino, un poco copiando la Constitución de Venezuela, reformada por Chávez, que dice también ‘los venezolanos y venezolanas que no pueden ser privados y privadas de su nacionalidad’, etcétera, duplicando todo. Lo mismo en la Cámara de Diputados de Mendoza, y por ahí veo y escucho dirigentes que están forzando permanentemente el castellano para tratar de quedar bien no sé con quién”, dijo.

Llamativamente, si bien una de las principales impulsoras del lenguaje inclusivo en el país fue la vicepresidenta Cristina Fernández, el legislador mendocino recordó que ella misma se hace llamar “Cristina Fernández de Kirchner”, es decir, que sigue utilizando el apellido de su fallecido esposo, anteponiendo el “de”, que obviamente va contra el feminismo. En el caso de su partido, el PRO, la presidenta es Patricia Bullrich y muy pocas personas saben cuál es el apellido de su marido.

Para Cairo, el empleo de este lenguaje está siendo exagerado o forzado, y va incluso contra normas de la Real Academia Española, complejizando innecesariamente la lecto-escritura. “Ya es complicada hoy para ellos, salen del colegio inclusive sin poder comprender totalmente los textos y esto, en lugar de facilitárselo, se los va a complicar un poco más”, puntualizó, y recordó que hace unos meses el Gobierno de Francia prohibió oficialmente el supuesto «lenguaje inclusivo» en la educación nacional de su país, al considerar que constituye un obstáculo en el aprendizaje de los alumnos y no debe ser usado como alternativa para la feminización de la lengua.

Fuente Diario San Rafael