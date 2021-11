MENDOZA – Evalúan herramientas para frenar a los barrabravas – NCN

El diputado provincial Guillermo Mosso presentó dos proyectos de ley en los que propone herramientas concretas para erradicar la violencia en el fútbol. Las iniciativas fueron presentadas semanas atrás en la Cámara de Diputados y ahora cobran relevancia por lo ocurrido en el partido de Huracán Las Heras del domingo anterior.

“Fueron presentados en octubre y los veníamos trabajando por algunos incidentes ocurridos en plena pandemia, aun cuando no estaba habilitado el ingreso del público”, comentó a FM Vos (94.5) y Diario San Rafael.

Sobre los proyectos, Mosso afirmó: “Uno de ellos apunta a trabajar en conjunto entre Deportes de la Provincia y de Nación en la mejora de la infraestructura de los equipos que compiten en torneos nacionales y federales, se pide mejorar la iluminación, cámaras de seguridad con monitoreo y molinetes que permitan la identificación de las personas”.

A su vez, el legislador entiende que “el segundo proyecto está apuntado a tipificar las conductas que suceden en los partidos de fútbol, como todo está legislado por el Código Penal, solo se puede incorporar delitos a través del Congreso. En Mendoza se puede generar una falta en el Código Contravencional, que tiene un límite de 90 días de arresto y multa”.

Según Mosso, había un proyecto que intentaba regular el sistema de venta de entradas, ingreso de personas sin entradas y el cuidado de vehículos no autorizado con trapitos. “Esto es manejado por los barrabravas y, por ejemplo, si no les pagás para estacionar, te agreden, queremos cortar el financiamiento de estos negocios y le agregamos la prohibición de concurrencia administrativa, ya que los clubes tienen derecho de admisión y arman listas negras para que no entren al estadio, pero los barras los aprietan durante la semana”, señaló.

Por otro lado, el diputado mendocino dijo que “estas herramientas buscan ayudar a los clubes a erradicar a los barras de las instituciones, por ejemplo, en Inglaterra llegaron a tener un asiento asignado para cada persona. La idea es que con infraestructura puedas tener estadios más seguros”.

Los proyectos están presentados en la Cámara de Diputados, tienen estado parlamentario y ahora deben “consensuarlos” antes de llegar a la votación. “Pretendo que debatamos qué herramientas tenemos para evitar que los barras sigan estando en las canchas”, cerró.

Fuente Diario San Rafael