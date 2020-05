Mendoza-Intendentes pedirán a Suárez que mantenga la cuarentena flexible

Tras una semana de la flexibilización de la cuarentena en Mendoza con la habilitación de las salidas de esparcimiento y recreación según la terminación del DNI, la mayoría de los intendentes presentará balances positivos al Gobierno Provincial y pedirá que se prorroguen estas medidas al menos hasta el 10 de mayo, día en el que a nivel nacional se decidirá cómo segur de acuerdo al combate del coronavirus y la situación particular de cada provincia.

Mendoza fue una de las únicas provincias del país que puso a prueba la salida recreativa según terminación del documento, y lo mismo para la realización de compras o trámites. Entre ayer por la tarde y hoy, el gobernador, Rodolfo Suárez, ha ido recepcionando los balances de cada uno de los departamentos (cada uno tomó diferentes acciones con la flexibilización), y se decidirá cómo seguir, al menos hasta el domingo que viene.

En el Gran Mendoza, los intendentes no tuvieron tanto margen de acción, ya que, al ser centros urbanos con más de 500.000 habitantes, no se flexibilizó la apertura de comercios. Sin embargo, la mayoría de los jefes comunales destacaron que la hora de salida recreativa se cumplió sin demasiados problemas.

Pruebas positivas

Ulpiano Suárez, intendente de la Capital, detalló que el balance de esta semana ha sido positivo y que esto provoca “una mejor posición de Mendoza” hacia el 10 de mayo, con posibilidades de gestionar una mayor apertura en el ámbito económico.

“Se tendrá en cuenta el ratio epidemiológico y el comportamiento de la flexibilización. En Capital tenemos buenos datos, la gente ha cumplido y ha respetado los horarios y sus terminaciones de DNI para salir”, comentó.

El jefe comunal espera que esta semana se mantenga con buenos datos para reactivar la economía en zonas urbanas densamente pobladas, y sumar más al pedido del Gobernador, de habilitar profesiones liberales, peluquerías, locales de comidas en modalidad “take away” (retiro en puerta), entre otros.

Desde Godoy Cruz sostuvieron que la flexibilización “anduvo muy bien, la gente lo tomó con mucha responsabilidad y no hubo desbordes ni inconvenientes”. De esta manera, no se pedirá dar marcha atrás a esta medida.

Fuera del Gran Mendoza la situación esta semana fue diferente, ya que a las salidas recreativas se sumaron más aperturas de comercios (salvo algunos departamentos que pidieron marcha atrás a estas medidas).

En San Martín, departamento más poblado del este, su intendente, Raúl Rufeil, comentó a Los Andes que esta semana fue “muy positiva” y que se pedirá que siga esta flexibilización.

“La sociedad tomó un grado de compromiso y concientización colectiva, y esto se abarca a los cinco departamentos de la zona, donde estamos trabajando todos juntos”, destacó.

Además expresó que de a poco se debería flexibilizar la cuarentena en el rubro económico “porque esto no es salud versus economía, se necesita de las dos, porque no podremos afrontar una medicina moderna si no hay una economía que acompañe”. También agregó que “puede que haya algunos casos más en Mendoza, pero eso no tiene que asustar. Lo importante es mantener la ‘curva’ achatada”.

En el sur provincial, en General Alvear, el jefe comunal Walther Marcolini dijo que el balance “es positivo y vamos a continuar así. La ida es prorrogar la flexibilización desde ya con todos los controles, pero en general la gente ha respondido muy bien”.

Lo mismo en Malargüe, donde informaron que la gente “se fue adaptando y aceptando las salidas de esparcimiento, y lo mismo con los comercios. De no aparecer nuevos contagios las medidas se mantendrán”, adelantaron.

En estudio

En La Paz, el intendente Fernando Ubieta sostuvo que no pedirán ningún cambio a lo que ya se tiene ahora, y que se evaluará en virtud de los casos positivos que haya en la comuna.

No obstante, consideró que “no hay balances positivos ni negativos, es una pequeña flexibilización que hasta acá no ha traído contagios, aunque todo puede cambiar en un segundo. Estamos transitando esto con la precaución y seriedad que esto requiere”, sintetizó.

Desde San Carlos, el intendente Rolando Scanio dijo que, luego de dar marcha atrás a las medidas de apertura por los dos casos positivos en Tunuyán, la situación “se ha calmado”, pero expresó que hoy se reunirá con su equipo de Salud en el cual evaluarán cómo proseguir.

“Existe la posibilidad de que habilitemos los comercios”, acotó, y evaluó como una buena medida la salida de la población según la terminación del DNI.

En Las Heras hubo otra percepción en parte, ya que dijeron que el 80% de las personas a las que se controló estaba cumpliendo con la medida de salir de acuerdo a la finalización del DNI o en un ratio de 500 metros de su vivienda.

Es por eso que hoy evaluarán el cierre de la semana para dar alguna percepción al Poder Ejecutivo, pero el hecho que no haya una gran cantidad de contagiados da la pauta que podrían pedir que siga esta cuarentena flexible.

Del lado de Guaymallén, el intendente Marcelino Iglesias indicó que respecto a las caminatas “la cantidad de gente que salió fue menor a la que se esperaba; pero en los supermercados o lugares de venta de comidas, había más gente que en los parques”.

En Maipú también está en evaluación la cuarentena administrada, ya que se convive con territorios urbanos y rurales y es compleja esa diferenciación entre las actividades en términos de transporte, servicios e interrelación entre los dos ámbitos. “Por el momento se mantiene la uniformidad y las mismas medidas en todo el departamento”, acotaron.