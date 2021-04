MENDOZA – Piden vacunar a personal gastronómico y hotelero – NCN

El diputado provincial del Frente Renovador, Jorge Difonso, presentó un proyecto de Ley pidiendo que el personal gastronómico y hotelero sea incluido como esencial para la vacunación del coronavirus. «Son unas 10.000 personas, que han sostenido en gran parte la economía provincial», dijo el legislador.

«Si vamos a mantener bares y hoteles abiertos, es fundamental proteger al personal que está en contacto con gente durante toda la jornada de trabajo», afirmó Difonso, al tiempo que resaltó que turismo es «un eje muy importante el el producto bruto geográfico de Mendoza».

Para el ex intendente «este fin de semana largo hubo mucho movimiento turístico en Mendoza y una gran actividad gastronomía», por ello sostuvo que «es una garantía para los trabajadores y para el turista que asiste a los lugares, que todos los que trabajan en esos rubros estén vacunados». -¿Usted cree que podrá sostenerse la actividad turística y gastronómica, en vistas de los contagios de esta segunda ola? -La economía no resistiría un cierre de la magnitud del año pasado- advirtió. Además Difonso acotó que una fase 1 implicaría «una caída estrepitosa de muchas pymes. No habrá forma de poder soportarlo».

Fuente Uno