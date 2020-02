Mendoza-Presupuesto: el PJ se opuso y Suárez no podrá pedir créditos para obras

La pulseada legislativa por el Presupuesto se resolvió anoche en Diputados a favor del peronismo. Es que primó la presión desde la Casa Rosada -para que el bloque no votara dividido- y la pauta de gastos 2020 consiguiera la media sanción sin el endeudamiento en dólares que pedía el gobernador Rodolfo Suárez a cambio de obras para los intendentes.

El trago amargo para el oficialismo -que se quedó así sin la autorización legislativa para tomar una deuda de 300 millones de dólares- incluyó también el rechazo al roll over, es decir el nuevo endeudamiento para pagar deuda vieja.

La sesión se retomó ayer a las 20 y terminó entrada la madrugada, con el oficialismo sin lograr convencer a gran parte de la oposición para apoyar su postura. La pauta de gastos para que funcione el Estado consiguió la media sanción con los 27 votos de Cambia Mendoza y los dos de Protectora. En contra votaron el peronismo unificado, el Partido Intransigente y el Frente de Izquierda coherente con su postura de no negociar con los organismos internacionales ni el Fondo Monetario internacional. Pero los 29 votos que logró el oficialismo no fueron suficientes para el endeudamiento en dólares ni el roll over -que requerían los votos de los dos tercios de los presentes-. “Adelanto el voto negativo de todo el bloque en general y en particular del proyecto”, adelantó el presidente del bloque del PJ, Germán Gómez, en su intervención antes de proceder a la votación nominal y cerró así cualquier espacio al diálogo.

Sesión de medianoche

El tratamiento del presupuesto se dilató más de lo habitual por la negociación de la deuda en dólares.

Los dos sectores del PJ-Frente de Todos se mostraron unidos hacia afuera pero en las reuniones internas recrudecieron las diferencias que vienen desde hace años, cuando los intendentes se enfrentaron a Cristina Fernández y a La Cámpora.

Esa fractura también se vio en los minutos previos de la sesión. Por un lado estaban los diputados kirchneristas liderados por Helio Perviú; y por otro, los escaños que representan a los jefes comunales. Más de una vez Duilio Pezzutti y Liliana Paponet hablaron entre susurros: el primero responde al maipucino Matías Stevanato y la segunda, al sanrafaelino Emir Félix. Mientras que el presidente del bloque Germán Gómez seguía pegado al celular al igual que Verónica Valverde (esposa de Carlos Ciurca), que hasta llegó a cubrirse la boca para que no se le leyeran los labios.

Tiempo de rosca

Otro detalle fueron los cuartos intermedios, el recurso más utilizado por el PJ para conseguir aire en la negociación. Durante la sesión pidieron dos y el presidente Andrés Lombardi se los otorgó con la condición de que no salieran del recinto (gesto claro de querer darle punto final al tema).

El oficialismo también se prestó para dilatar los tiempos y a la exposición del proyecto por parte del miembro informante Jorge López se plegaron otros oradores de Cambia Mendoza: Jorge Difonso y Paula Zelaya hablaron sobre las virtudes del Girsu (largamente debatido desde el año pasado y una de las obras que se quedan sin financiamiento).

Después, el PJ solicitó por tercera vez un cuarto intermedio pero en esta oportunidad de una hora. Mientras algunos secretarios iban pidiendo pizzas para cenar, los diputados del oficialismo se reunieron en la presidencia de la cámara y los peronistas salieron por la puerta lateral hacia sus oficinas.

En ese interín llegó el secretario del gobernador, Santiago Suárez, y el presidente del bloque oficialista en el Senado, Alejandro Diumenjo. Esta no fue la única visita que recibió Lombardi porque el martes a la noche también estuvo el exgobernador Alfredo Cornejo en su despacho, aunque no trascendieron los detalles de la charla.

A las 22.15 se reanudó la sesión y a esa hora ya se sabía el resultado de la votación, por lo que le debate se transformó en un larguísimo duelo discursivo y de pases de factura entre oficialistas y el PJ.

Pese a que no lograba su objetivo, en Cambia Mendoza tiene una última esperanza: que en el Senado se logre aprobar el endeudamiento en dólares. Entonces, el proyecto debería volver modificado a Diputados y ahí lograr sanción definitiva. Una misión difícil pero que en el Gobierno ya empezaban anoche a mirar con simpatía.

Se viene el recorte

El ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, siguió desde el despacho de Lombardi toda la sesión y se mostró muy preocupado ante la negativa del PJ al endeudamiento. “Esto tiene un único objetivo que es dificultar el accionar de la gestión. Es gravísimo, preocupante. Nosotros hace dos meses presentamos un presupuesto responsable que en un contexto adverso plantea mantener un ritmo de inversión pública similar al de los últimos años. Y ahora hay que bajarla. Es una obligación de ajuste y va a repercutir directamente sobre el empleo”, dijo.

“La decisión de desempleo la toma hoy el PJ con esta decisión de no acompañar al Gobernador en su primer año y no darle las herramientas para que ejecute su plan de obras. Llama la atención la inconsistencia del PJ de trabajar en la deuda a nivel nacional y poner trabas a nivel provincial. Esscuché mentiras en las exposiciones. Dicen mentiras y son los mismso que destrozaron las finanzas de la provincia”, añadió.

Y se fue de la Legislatura pensando en cómo va a tener que afinar el lápiz para achicar los números provinciales. “Sin endeudamiento ni roll over habrá menos obras. Habrá ajustes: no tendremos el programa vitivinícola que se necesita, el plan de lobesia botrana será más chico, no tendremos algunas obras. De inmediato nos pondremos a trabajar. Esto también va a impactar en las paritarias”, sentenció.