Mendoza: SUTE recibió críticas del gobierno

En el día de hoy el Ministro Victor Ibañez, se reunió con representantes del Sindicato Único de Celadores de Mendoza (SUCEND) y de la Unión de Docentes Argentinos, para dialogar en torno a paritarias. Los representantes gremiales en común acuerdo, manifestaron “la intención de aceptar la propuesta ofrecida en paritarias”.

Sin embargo desde Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) manifestaron total desacuerdo. En este sentido el Ministro se manifestó molesto y expreso que “las internas políticas de los gremios no tienen que afectar nunca a aquellos a quienes se representa”.

SUTE rechazo la propuesta por parte del Gobierno que representa un “aumento del 20% en tres tramos más un bono de $54.000, lo cual constituye una mejoría para el 73% de los docentes y para el 100% de los celadores”, según detallo Ibañez.

En este sentido, el funcionario a través de su cuenta de Twitter dio algunos detalles de la reunión y concluyo: “Las internas políticas de los gremios no tienen que afectar nunca a aquellos a quienes se representa. Hoy, docentes y no docentes de Mendoza nos dejaron claro que no están para nada de acuerdo con el rechazo a la propuesta del gobierno”.