Menéndez: «A la política del subsidio en la Argentina hay que darle una vuelta de página» – Télam

Menndez consider que «va a haber una vuelta» del resultado electoral con decisiones que «expandan el consumo y el ingreso»

El coordinador nacional de Barrios de Pie y candidato a diputado nacional del Frente de Todos Daniel Menndez afirm este domingo que «a la poltica del subsidio en la Argentina hay que darle una vuelta de pgina» y consider «un buen punto de partida» que haya «coincidencia plena» en este tema que «cruza al conjunto del arco poltico».

Menndez sostuvo que «es un buen punto de partida la coincidencia plena de que a la poltica del subsidio en la Argentina hay que darle una vuelta de pgina».

El dirigente social pidi «contextualizar con una situacin que se debate en el mundo», porque no es un problema de la Argentina «sino del modo de produccin capitalista que se gener con el avance tecnolgico» y que implic que «hay una situacin de produccin que se puede resolver con menos trabajo» debido a la tecnologa.

En este marco, explic por Radio Rivadavia que «se consolid una respuesta productiva de los trabajadores que quedaron excluidos» y se trata de «una economa que se rige por reglas por afuera del mercado formal del trabajo».

«De cinco trabajadores que estn por fuera del mercado formal, uno puede volver a incorporarse si hay inversin y crecimiento econmico»” Daniel Menndez, Barrios de Pie

«De cinco trabajadores que estn por fuera del mercado formal, uno puede volver a incorporarse si hay inversin y crecimiento econmico», remarc.

En esa lnea se mostr partcipe de «abrir un monotributo productivo», que le de posibilidad de facturar a ese sector y permita una regularizacin fiscal.

«Hay que dar crditos que permitan equipar a las pymes, tener mayor maquinaria y poder mejorar la productividad», pidi, y destac que el tema «cruza al conjunto del arco poltico».

Por otra parte, sobre los resultados de las elecciones primarias del 12 de septiembre, dijo que «pandemia mediante, no hemos podido estar a la altura de las expectativas de la gente».

Aadi que «en Argentina la pandemia nos peg despus de cuatro aos muy duros» y la gente «haba depositado una gran esperanza en el FdT» para revertir muchas de las polticas generadas por el macrismo.

Pero se mostr esperanzado en que «va a haber una vuelta a expresar expectativa en el rumbo del Gobierno» si se toman decisiones que vayan hacia «expandir el consumo y el ingreso» de los trabajadores.

Acerca de lo dicho por Emilio Prsico, secretario de Economa Social del Ministerio de Desarrollo Social y referente del Movimiento Evita -que seal que «esta democracia de la alternancia no camina» y pidi «construir una democracia donde el movimiento popular gobierne 20 aos»- dijo que «lo que no camina son los bandazos de proyectos antagnicos».

Menndez coincidi en que «se necesita tiempo de mediano plazo para consolidar un proyecto de pas», tanto para el proyecto del peronismo como para uno opositor.

«La alternancia no es un problema, sino la incapacidad de articular consensos», dijo Menndez, que seal a la clase poltica como responsable de no acordar «polticas de largo plazo» bsicas, ms all de quin gobierne.