MENOS CUARENTENA. | 7 miradas

Jacinda Arden, premier de Nueva Zelanda puso a su país como ejemplo global al lograr el menor número de muertes por coronavirus. Esta semana resolvió alivianar la cuarentena y hasta abrió escuelas. “No hay trasmisión del virus generalizada…hemos ganado la batalla. Sin contagios comunitarios.”

El primer caso de coronavirus que se registró en Nueva Zelanda fue el 28 de febrero. Dos semanas después se estipuló el aislamiento preventivo obligatorio y registró un 95% de cumplimiento efectivo, que permite la apertura de negocios y espacios laborales que sigan las normas sanitarias. Se habilitó el reinicio de las actividades alimentaria, manufacturera, forestal y reanudación de las clases, aunque Adern considera preferible que los padres sigan con la escolaridad remota.

La primera ministra de ese país es una de las líderes políticas que aplicaron estrategias efectivas para atacar al virus. O sea impuso restricciones durísimas. El pasado viernes, el Ministerio de Salud registró un total de casos –confirmados y probables– de 1.466 personas, 1.141 recuperados, 9 muertes, y 6 personas aún hospitalizadas, sobre una población de 4.930.000 habitantes. Casi todos los casos registrados son de ciudadanos que viajaron al extranjero, y aquellos cuyo origen no se pudo aún rastrear no llega a la decena.

Jacinda Ardern, puso a Nueva Zelanda como el primer país del mundo en tener menos casos mortales por cada cien mil habitantes. “Tenemos el 0,48% de transmisión de Covid-19, el porcentaje más bajo en todo el mundo; el promedio en el mundo es de 2,5%”,

Nueva Zelanda presentó pruebas generalizadas, con 123,920 realizadas Nueva Zelanda tenía una de las tasas de prueba per cápita más altas del mundo, con la capacidad de procesar hasta 8,000 pruebas por día.

Jacinda Kate Laurell Ardern nacido el 26 de julio de 1980) es Primer Ministro de Nueva Zelanda y Líder del Partido Laborista desde 2017. Se describe como socialdemócrata y progresista. Como Primer Ministro, se convirtió en la jefa de gobierno más joven del mundo, alcanzando el cargo a los 37 años. Fue la primera jefa de Estado en participar de la marcha del orgullo LGBT, a favor de la legalizaciónde la marihuana, del aborto y del cambio climático. .