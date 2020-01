Meoni destacó la importancia de Aerolíneas Argentinas y la conectividad – Télam

El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, destacó hoy la importancia de la conectividad para el país y en ese sentido consideró “fundamental” a Aerolíneas Argentinas, sobre todo en el plano internacional.

Lo expresó al participar del acto por el vuelo inaugural de American Jet a Termas de Río Hondo y Santiago del Estero.

“Es fundamental la conectividad -afirmó-, hubo mucha discusión en estos últimos tiempos respecto de que si debía haber más aerolíneas volando o no, y creo que es necesario que vuelen muchas más todavía y que haya mucha más conectividad en el país”.

“Nosotros creemos que el mercado aeronáutico tiene que crecer muchísimo todavía, que hay un potencial de pasajeros enorme en cada provincia, en cada ciudad importante del interior, y lo que muchas veces es un problema, es el tipo de aeronave que hay y la capacidad operativa”, indicó Meoni.

Explicó que “el presidente (Alberto) Fernández nos ha pedido que tenemos que trabajar mucho en eso de manera especial para lograr una mayor interconexión, para lo cual me he reunido ya con varios gobernadores para que haya más posibilidades y celebramos que haya empresas privadas que apuesten, como ocurre con esta empresa, con este tipo de aeronave, que es ideal para este tipo de trayectos”.

En ese esquema afirmó que “la línea de bandera es fundamental, pero creemos también que Aerolíneas tiene que ser la gran empresa que traiga turistas del exterior a la Argentina, y que luego el desarrollo de los vuelos dentro del país lo hagan todas las otras empresas nacionales”.

Vamos a trabajar para consolidar a Aerolíneas en los vuelos internacionales”

“Vamos a trabajar en ese sentido para consolidar a Aerolíneas en los vuelos internacionales. Tiene un importante despliegue nacional que hay que sostener, por supuesto, que no está en riesgo y que hay que potenciar”, señaló Meoni.

“Obviamente que tiene que ver con costos operativos, con nuevas aeronaves y hoy me voy a encontrar con Pablo Ceriani, su presidente, para analizar éstas y otras cuestiones, pero tiene mucho que ver con los vuelos internacionales, no porque no los tenga, sino para que haya más equiparación con otras aerolíneas, para que haya más reciprocidad a otros destinos”.

Meoni se refirió, además, a la extensión de los horarios nocturnos de subtes y trenes, manifestando que están “trabajando muy bien y para febrero tal vez ya tengamos un anuncio de cómo van a ser las frecuencias en las distintas líneas”.

“No todos los ramales son iguales ni van a tener el mismo nivel de frecuencia, pero seguramente a partir de marzo vamos a tener en marcha todas las frecuencias de la red metropolitana”, detalló.

Por último, indicó que están “trabajando para poner en marcha, tal vez un poco más adelante, los trenes en cercanía en muchas ciudades del interior, que son tan importantes como la ampliación del horario nocturno”.