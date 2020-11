Merecido reconocimiento a trabajadores municipales que accedieron a la jubilación

Ex trabajadores municipales que desde hace poco gozan de los beneficios de la jubilación recibieron un justo reconocimiento de los miembros del Departamento Ejecutivo de La Banda por su dedicación y compromiso a lo largo de tantos años.

Fue en una breve y emotiva reunión que se desarrolló cumpliendo todas las medidas de seguridad sanitaria, donde se entregaron presentes a quienes se desempeñaron en áreas como Servicios Públicos, Obras Públicas, Economía y Educación.

Encabezó la ceremonia el vice intendente Roger Nediani que estuvo acompañado por la Secretaría de Gobierno, Claudia Acuña, quienes fueron los encargados de entregar los presentes.

Al respecto, Nediani dijo: “Estamos muy contentos y orgullosos de poder vivir este emotivo momento, de brindarle un reconocimiento a nuestros compañeros que hoy están pasando a otro estado, dejando sus funciones que sabían desempeñar en las distintas áreas del municipio donde han sabido trabajar con mucho compromiso”.

“Esperemos que esta nueva etapa para ellos sea provechosa, donde puedan disfrutar de más tiempo y momentos con sus familias. Por otra parte, me encuentro muy emocionado porque me ha tocado ser quien les entregue estos sencillos presentes”, agregó.

A su turno, María Josefa Teijeiro, ex directora de la Escuela de Artes Plásticas Juanita Briones, expresó: “Este es un reconocimiento para nosotros, hay que destacar esta iniciativa por parte del intendente Pablo Mirolo. Yo he sido docente y directora de la Escuela Juanita Briones, he querido desde que entré en esa institución que progrese y por ello le brinde todo lo mejor de mí”.

Otra de las jubiladas, Lidia Catalfamo, que cumplió sus funciones como directora de Despacho de la Dirección de Contaduría, dijo: “Estoy muy agradecida a nuestro intendente y a nuestro vice intendente, para despedirnos en esta etapa que nos toca cerrar, por este reconocimiento y orgullosa por haber trabajado y servido a nuestra ciudad durante tantos años”.