Meritello defendió la acción de Lufrano y cuestionó a quienes buscan “instalar mentiras” – Télam

El secretario de Medios y Comunicacin Pblica, Francisco “Pancho” Meritello, destac este domingo las acciones llevadas a cabo por la presidenta de Radio y Televisin Argentina (RTA), Rosario Lufrano, tras detectar una irregularidad en el circuito administrativo de la TV Pblica al subrayar que ella “solicit de manera inmediata una auditora a la Sindicatura General de la Nacin (Sigen) y luego present una denuncia judicial para esclarecer lo sucedido”.

Meritello, a travs de un mensaje en sus redes sociales, remarc que Lufrano, al presentar la denuncia judicial, pretende tambin “identificar a los responsables y sobre todo transparentar los hechos”.

“El pasado lunes 8 de marzo Rosario Lufrano, Presidenta de RTA, detect una irregularidad en el circuito administrativo de la Televisin Pblica”, seal Meritello en el comunicado, en el que se refiere al episodio del retiro de una suma de dinero en efectivo de la cuenta bancaria del canal que se pensaba utilizar para afrontar adelantos en los pagos de una miniserie titulada ‘Los amores prohibidos de Belgrano’.

Sobre este episodio, Meritello elogi las acciones realizadas por Lufrano al enterarse del hallazgo y luego cuestion “a diversos protagonistas de canales de opinin” a los que acus de “tergiversar los hechos nuevamente”.

En ese punto, el secretario de Medios critic el tratamiento del hecho por parte de algunos medios y periodistas, quienes, reproch, pretenden “denunciar a Rosario, cuando es ella quien se pone al frente de la investigacin”.

“Otra vez se deconstruye la verdad para instalar una mentira”, acot.

El funcionario puntualiz que el 10 de diciembre de 2019 se inici “una gestin de los medios pblicos basada en la transparencia” y asegur que “cualquier hecho que vaya en contra de esa premisa ser sancionado con la mayor severidad”.

En los ltimos das, Lufrano present una denuncia penal ante el fuero federal por “irregularidades” detectadas en la extraccin de dinero de una cuenta de la TV Pblica, segn se inform a travs de un comunicado, en el que adems se consign que el monto extrado fue recuperado.

Lufrano tambin anunci que ya se exigieron las “renuncias” de los responsables y que, en paralelo a la denuncia penal que present en el fuero federal, se est realizando una auditoria que est en curso.

Adems, dio intervencin a la Procuradura de Investigaciones Administrativas.

Este domingo, en dilogo con radio Rivadavia, Lufrano se refiri al hallazgo del dinero y reafirm que ella misma, apenas se enter del episodio, le dio instrucciones al auditor externo de la TV Pblica (designado por la Sigen, que no forma parte del organismo) para que “realizara una auditora” detallada sobre todo lo sucedido.

“Advertida de la irregularidad administrativa, urgentemente instru al auditor para que realizara una auditora externa, y le ped que tomara cartas en el asunto: ped recuperar el dinero, buscar las facturas, si es que se haba gastado el dinero, si las facturas estn bien confeccionadas y el detalle de lo que se compr”, afirm Lufrano.

La presidenta de RTA agreg que adems le solicit al auditor que “informe sobre la cadena de responsabilidades” que actu en la decisin de retirar dinero en efectivo de una sucursal del banco Ita que funciona dentro de las instalaciones de la TV Pblica, ya que la operatoria, subray, “se realiz sin conocimiento de la direccin ejecutiva del canal y mucho menos con conocimiento por parte de la presidencia de la empresa”.

“La que inicia y pide la investigacin soy yo, que quede claro, eso es muy importante”, subray Lufrano en otro tramo de la entrevista.

“Ped un informe sumario, porque aqu hay gerentes que obviamente son los responsables de las reas, pero tambin hay empleados, entonces hay una auditora que recae sobre varias personas, por eso no puedo dar ms detalles porque est en investigacin y me parece esperar hasta que el auditor nos diga exactamente qu pas”, aadi.

“Esto pas el lunes (8 de marzo) a la noche, y se informa del pedido de auditora a las 11 de la noche, con un comunicado que se manda a todo el personal”, seal Lufrano, quien adems dijo que a partir de entonces “empieza la locura meditica de querer mostrar que esto es otra cosa, con ttulos rimbombantes”.

Adems, Lufrano cuestion que a pesar de haber ordenado iniciar la investigacin administrativa sobre el episodio ella haya sido denunciada ante la Justicia en una causa que tramita en el juzgado federal de Luis Rodrguez y que ya tiene dictamen del fiscal Germn Pollicita.

“Uno de los firmantes de la denuncia en mi contra, oh casualidad, fue coordinador de anlisis y control de gestin del Sistema Federal de Medios durante la poca de Hernn Lombardi”, seal Lufrano en referencia a Ricardo Benedetti, uno de los denunciantes junto a Jimena Casieira.

“Lamentablemente no me asombra, pero s me asque un poco, porque ahora soy yo la investigada, cuando soy la que investiga. Aunque no me molesta en absoluto explicarle a la Justicia, pero me parece absolutamente injusto que se est investigando a quien hace la denuncia”, dijo la funcionaria.