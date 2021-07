Merlo: Avanza la obra hidráulica del arroyo Torres

Avanza la obra hidráulica del arroyo Torres en Merlo. Foto: Prensa Municipio de Merlo.

El Intendente de Merlo, Gustavo Menéndez junto al Secretario de Obras y Servicios Públicos de Merlo, Guillermo Busto visitó el avance de la Etapa III de la obra hidráulica que se desarrolla en Parque San Martín.

En esta parte I de la etapa del saneamiento de la cuenca del arroyo que se desarrolla en las calles Gómez Fretes y Arenales, las tareas que se realizan son un 70% de obra hidráulica y un 30% de pavimentación.

El mandatario local manifestó “Estamos empezando a cumplir un anhelo de muchas décadas de vecinos de la zona que se inundaban por la falta de planificación hidráulica hubo”.

Además agregó “vamos a tener un desarrollo de obras de infraestructura y de servicios, como pavimentos, cloacas, agua corriente que empieza a mejorar esta región”.

Por su parte, Guillermo Busto expresó: “Vamos a estar en obra entre 8 y 9 meses. Básicamente, se trata de una obra hidráulica con pavimentación, que permite que a futuro puedan asfaltarse todas las calles que están en el entorno”.

Asimismo, el funcionario indicó que cuando estás obras finalicen van a dejar de sucederse inundaciones y anegamientos en Parque San Martín durante los días de lluvia. Y va a empezar a crecer en infraestructura esta zona, en pavimentos y en mejoras”, señaló.

De esta forma, el Gobierno del Pueblo de Merlo asegura el objetivo de hacer del distrito un lugar sin zonas inundables a través de la realización de estas obras públicas que significan un gran avance en la gestión y ejecución de tareas para el bien común.