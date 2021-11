México espera que Cumbre se centre en vacunas y desarrollo

confía en que se centre en temas como la producción de vacunas, la ayuda al desarrollo en Centroamérica y la integración económica.

Así lo aseguró hoy a su llegada a Washington, Estados Unidos, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien afirmó que no están formalmente en la agenda de la Cumbre de Líderes de América del Norte otros temas más espinosos, como la reforma eléctrica mexicana, la relación con Cuba o el programa migratorio «Quédate en México».

No obstante, no descartó que el presidente estadounidense, Joe Biden, pueda plantear igualmente esos temas en su encuentro bilateral en la Casa Blanca con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que será la primera reunión en persona entre ambos.

En declaraciones a la prensa fuera de la Embajada mexicana en Washington, Ebrard se mostró «optimista» respecto a las perspectivas de la Cumbre de Líderes, conocida popularmente como la de los «tres amigos», que solía celebrarse anualmente pero no se había convocado desde 2016.

«Que se lleve a cabo ahora es una muy buena señal. Es algo que el Presidente López Obrador ha promovido, ha querido plantear en diversos foros. Vemos muy bien que se haga esta cumbre», aseguró el secretario sobre este tipo de reunión, que no se celebró ningún año durante el mandato del estadounidense Donald Trump (2017-2021).

Los temas de la Cumbre de Líderes de América del Norte

La reunión entre los tres líderes se producirá por la tarde y en ella se hablará de la pandemia, del equipo médico y la «investigación, desarrollo y producción de vacunas en Norteamérica», así como sobre «integración económica y cadenas de valor y de suministros», explicó.

«También tocaremos el tema del desarrollo del sur de México y de Centroamérica, como respuesta a los fenómenos migratorios», añadió Ebrard.

Además de participar en la cumbre trilateral, López Obrador mantendrá por la mañana su primera reunión en persona hasta ahora con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en la que hablarán, entre otras cosas, de la «reconciliación con los pueblos indígenas», según el canciller.

Después, poco después del mediodía, el Presidente mexicano mantendrá una reunión en la Casa Blanca con la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, antes de participar en un encuentro bilateral con Biden.

En esa cita, Biden y López Obrador repasarán los avances que se hicieron en el reciente Diálogo Económico de Alto Nivel bilateral, y los progresos que se han hecho hasta ahora en cuanto al Entendimiento Bicentenario, el nuevo plan de cooperación entre ambos países que reemplaza a la Iniciativa Mérida de 2008.

No habrá rueda de prensa final de los tres líderes, como solía ocurrir en cumbres pasadas, y en cambio se espera que difundan una declaración conjunta por escrito, algo que Ebrard justificó por considerar que es «más precisa».